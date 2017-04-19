На месте снесенных по программе реновации кварталов появятся дома в 10-14 этажей





По словам Кузнецова, особое внимание будет уделяться планировке новых кварталов, которые станут значительно меньше существующих в городе микрорайонов. "Примером комфортных кварталов, к которым надо стремиться, являются районы жилой застройки, расположенной, например, по Фрунзенской набережной", - отметил архитектор в беседе с радиостанцией



Он добавил, что Москва должна вернуться к "человекоразмерности застройки", отказавшись от микрорайонов как градостроительной единицы. "В ходе реновации мы уходим от принципа застройки территорий по микрорайонам, и будем применять квартальный принцип. Практика показывает, что без существенного увеличения плотности заселения можно улучшить качество территории и эффективность ее использования", - подчеркнул Кузнецов, отметив, что сегодня в среднем около 20 процентов городской земли - это пустыри, которые не вовлечены в жизнь города.



Кузнецов также рассказал, что попавшим в программу реновации столичным кварталам могут быть назначены архитекторы-кураторы. Это будут профессиональные архитекторы, которые будут "нести свою личную репутационную оценку" за качество производимых работ. Они будут предлагать варианты решения, концепции, следить за дальнейшим проектированием, чтобы в итоге в квартале получилась "именная среда". "Чтобы имя специалиста стояло бы как гарантия качестве под тем, что будет происходить", - отметил Кузнецов (цитата по агентству



В заключение он заявил, что протестная активность граждан по программе реновации "контрпродуктивна" и основывается на "огромном количестве домыслов, причина которых либо в недопонимании, либо в умышленном непонимании, на извращении фактов". Отметим, что основания для протестов у москвичей все-таки есть. Так, на минувшей неделе Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что высотность кварталов, которые появятся в рамках программы реновации столичного жилья, составит от 10 до 14 этажей. При этом он подчеркнул, что к настоящему моменту конкретных проектов и параметров пока нет, а потому высотность новой застройки еще будет обсуждаться.По словам Кузнецова, особое внимание будет уделяться планировке новых кварталов, которые станут значительно меньше существующих в городе микрорайонов. "Примером комфортных кварталов, к которым надо стремиться, являются районы жилой застройки, расположенной, например, по Фрунзенской набережной", - отметил архитектор в беседе с радиостанцией "Вести FM" Он добавил, что Москва должна вернуться к "человекоразмерности застройки", отказавшись от микрорайонов как градостроительной единицы. "В ходе реновации мы уходим от принципа застройки территорий по микрорайонам, и будем применять квартальный принцип. Практика показывает, что без существенного увеличения плотности заселения можно улучшить качество территории и эффективность ее использования", - подчеркнул Кузнецов, отметив, что сегодня в среднем около 20 процентов городской земли - это пустыри, которые не вовлечены в жизнь города.Кузнецов также рассказал, что попавшим в программу реновации столичным кварталам могут быть назначены архитекторы-кураторы. Это будут профессиональные архитекторы, которые будут "нести свою личную репутационную оценку" за качество производимых работ. Они будут предлагать варианты решения, концепции, следить за дальнейшим проектированием, чтобы в итоге в квартале получилась "именная среда". "Чтобы имя специалиста стояло бы как гарантия качестве под тем, что будет происходить", - отметил Кузнецов (цитата по агентству "Москва" ).В заключение он заявил, что протестная активность граждан по программе реновации "контрпродуктивна" и основывается на "огромном количестве домыслов, причина которых либо в недопонимании, либо в умышленном непонимании, на извращении фактов". Отметим, что основания для протестов у москвичей все-таки есть. Так, на минувшей неделе Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал законопроект о реновации, сославшись на то, что он не решает поставленной задачи и нуждается в переработке. С критикой законопроекта также выступали и архитекторы