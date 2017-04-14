Межпарковый велопрокат заработает в "Сокольниках" с 1 мая

С 1 мая в парке "Сокольники" стартует новый проект "Межпарковый велопрокат". Как сообщается на сайте столичной мэрии, проект запускает департамент транспорта вместе с городским общественным велопрокатом Velobike.ru.
Арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом. Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты, оплатить доступ в терминале, на сайте или в мобильном приложении и ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. Когда появится надпись "Удачной поездки", можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между парком "Сокольники", садом имени Баумана и Таганским парком.
Поездки до получаса включены в стоимость доступа, за время свыше 30 минут берется дополнительная плата. Доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц - 600, а на весь сезон - 1200. Проект будет работать до 1 ноября.
Как отметила замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, сейчас пользователями столичного велопроката являются около полумиллиона человек: в 2016 году количество поездок на велопрокате выросло в 15 раз по сравнению с 2014 годом и по итогам прошлого года составило более полутора миллионов поездок. Поэтому велопрокат собираются развивать и за пределами центра столицы, планируя ежегодно добавлять по 500 новых велосипедов и по 50 новых станций. А планы нынешней реконструкции по программе "Моя улица" предусматривают в том числе и создание единой сети велодорожек, которые свяжут в единую велосеть, дабы беспрепятственно передвигаться из спальных районов в центр города.