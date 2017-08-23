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[ 30 августа]
В трех районах Москвы ночью снова повышался уровень сероводорода
28 августа 2017 г. | Время публикации 09:24
Последние изменения 11:39
Рубрики: Экология
foto Фоторепортаж
Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали существенное превышение допустимого уровня сероводорода на востоке и юго-востоке Москвы в ночь на понедельник, сообщает "Интерфакс". В Косино-Ухтомском районе предельно допустимая концентрация вредного вещества была превышена в 2,1 - 4,1 раза, в Выхино-Жулебино - в 3,5 раза, в Капотне - в 1,34 раза.

Предыдущее превышение допустимого уровня сероводорода фиксировалось на востоке и юго-востоке Москвы в ночь на 17 августа. В Косино-Ухтомском и Кожухово концентрация вредного вещества превышала норму в 5,5 раза. Аномально высокий уровень сероводорода в московском воздухе фиксировался в середине мая. В Капотне выброс длился 12 часов, допустимая концентрация отклонялась от нормы в 51 раз.

На прошлой неделе Гринпис России запустил интерактивную карту, показывающую, как в течение суток меняется качество воздуха в разных районах Москвы. Данные собираются в режиме реального времени с 56 московских станций Мосэкомониторинга. Карта показывает концентрацию 15 загрязняющих веществ.

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