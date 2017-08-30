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[ 30 августа]
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды в ближайшие часы
28 августа 2017 г. | Время публикации 14:05
Последние изменения 15:57
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
В ближайшие часы в Москве и Московской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. В ведомстве отметили, что неблагоприятная погода сохранится на протяжении всего понедельника, а также продолжится в ночь на вторник, 29 августа.

"Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-2 часа в Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду", - сказал представитель пресс-службы.

Во время непогоды возможно затопление дорог, затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий, промыв грунта, повреждения линий электропередачи, а также повал деревьев.
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