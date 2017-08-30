Пречистенку и 13 прилегающих переулков будут перекрывать для автомобилистов две ночи





Планируется перекрыть Кропоткинский, Померанцев, Еропкинский, Мансуровский, Малый Левшинский, Чистый, Сеченовский, Барыковский, Пречистенский, Лопухинский, Всеволожский, Хрущевский и Чертольский переулки. "Временные перекрытия движения в центре Москвы вводятся только на тех улицах и переулках, где без этого невозможно обойтись из-за сложности укладки и выравнивания новой дорожной одежды", - говорится в сообщении.



Автомобилисты смогут объехать Пречистенку и закрытые переулки по Большому Левшинскому и Гагаринскому переулкам, Сивцеву Вражку, Новому Арбату, Смоленскому и Гоголевскому бульварам, Остоженке и Пречистенской набережной. Также частично изменятся маршруты автобусов N 15, 255 и М3. Автобус N 15 (ВДНХ (южная) - Реутов) проследует по сокращенному маршруту до станции метро "Кропоткинская", не доезжая до Пречистенки. Автобусы 255 (стадион "Лужники" (южный) - станция метро "Таганская") и М3 (стадион "Лужники" (южный) - метро "Семеновская") будут объезжать Пречистенку по Остоженке.



Улицу Пречистенку и 13 прилегающих к ней переулков будут перекрывать с 29 по 31 августа с 22:00 вечера до 6:30 утра, сообщается на сайте департамента капитального ремонта Москвы. В дневные часы улицы будут открыты для транспорта. За время перекрытий на Пречистенке уложат новый асфальт, а по переулкам будут подвозить строительные материалы. Проезд будет открыт для местных жителей и спецтехники.Планируется перекрыть Кропоткинский, Померанцев, Еропкинский, Мансуровский, Малый Левшинский, Чистый, Сеченовский, Барыковский, Пречистенский, Лопухинский, Всеволожский, Хрущевский и Чертольский переулки. "Временные перекрытия движения в центре Москвы вводятся только на тех улицах и переулках, где без этого невозможно обойтись из-за сложности укладки и выравнивания новой дорожной одежды", - говорится в сообщении.Автомобилисты смогут объехать Пречистенку и закрытые переулки по Большому Левшинскому и Гагаринскому переулкам, Сивцеву Вражку, Новому Арбату, Смоленскому и Гоголевскому бульварам, Остоженке и Пречистенской набережной. Также частично изменятся маршруты автобусов N 15, 255 и М3. Автобус N 15 (ВДНХ (южная) - Реутов) проследует по сокращенному маршруту до станции метро "Кропоткинская", не доезжая до Пречистенки. Автобусы 255 (стадион "Лужники" (южный) - станция метро "Таганская") и М3 (стадион "Лужники" (южный) - метро "Семеновская") будут объезжать Пречистенку по Остоженке.