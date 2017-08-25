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Власти пообещали убрать с центральных улиц Москвы баннеры с позорными ляпами (ФОТО)
28 августа 2017 г. | Время публикации 19:56
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Рубрики: Городская инфраструктура, Общество
foto Фоторепортаж
Столичные власти в ближайшее время демонтируют появившиеся в центре города баннеры программы "Моя улица" с нелепыми орфографическими ошибками, рассказала радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь префектуры Центрального административного округа Елена Седина. По ее словам, позорные вывески разместила компания, занимающаяся строительством на площади Павелецкого вокзала.

Ранее москвич Алексей Одинцов разместил в сообществе "Автомобилисты Москвы" в Facebook фотографии, которые, по его словам, наглядно отражают "уровень образования тех, кто разводит урбанину в нашем городе". На одном из изображений был запечатлен баннер программы "Моя улица", надпись на котором гласила: "Краснопресненская наберажная", на второй фотографии авторы баннера отличились с написанием площади у метро "Добрынинская", назвав станцию "Дабрыненской".

Первым из чиновников, прокомментировавших сложившуюся ситуацию, стала пресс-секретарь департамента капитального ремонта города Москвы Татьяна Блинова. "Пока у меня нет ни малейшего представления, кто это понаделал. Смешно, действительно. Мы такого не делали. А вот кто это еще делал, узнаем", - заявила она. Спустя несколько часов представитель префектуры ЦАО Елена Седина заверила, что виновнику уже направлено уведомление об исправлении ситуации. "Приносим извинения москвичам и благодарим за внимательное отношение", - добавила она.

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