Тендер на благоустройство территории МГУ, против которого выступала общественность, отменили





Проект стоимостью 2,7 миллиарда рублей предполагал "восстановление исторического облика" территории рядом с главным зданием университета. Благоустройство должно было развернуться на 57 гектарах и затронуть улицы Косыгина, Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Университетский проспект и Университетскую площадь. Планировалось отремонтировать фонтаны, фонари и скульптуры, заменить инженерные сети, гранит и асфальт на дорожках, а также обустроить экотропы в парке.



Преподаватели и студенты МГУ, а также жители прилегающих районов выступили против проекта. По их мнению, исторический облик университетского ансамбля в результате такого благоустройства, наоборот, будет уничтожен. На территории МГУ запрещена любая строительная деятельность, за исключением реставрации. Между тем собственно реставрацию культурных объектов проект в действительности не предусматривает: об этом говорится в официальном



"Это еще не победа - как мы предполагаем, в ближайшее время департамент капитального ремонта доработает проектную документацию, и, скорее всего, заново объявит тендер, однако в этот раз он должен быть на меньшую сумму, пройти в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия" и предполагать реальную реставрацию кампуса МГУ, а не разгром ее территории под видом "благоустройства", - отметили в инициативной группе.



По некоторым данным, департамент капремонта уже пытается согласовать новую версию проекта "реставрации и приспособления для современного использования" университетского парка. Об этом пишет муниципальный депутат Гагаринского района









Напомним, студенты МГУ также добиваются



25 августа был отменен тендер на комплексное благоустройство территории МГУ, против которого активно выступали студенты, преподаватели и неравнодушные москвичи. Об этом сообщает на своей странице в Facebook инициативная группа МГУ со ссылкой на портал госзакупок Проект стоимостью 2,7 миллиарда рублей предполагал "восстановление исторического облика" территории рядом с главным зданием университета. Благоустройство должно было развернуться на 57 гектарах и затронуть улицы Косыгина, Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Университетский проспект и Университетскую площадь. Планировалось отремонтировать фонтаны, фонари и скульптуры, заменить инженерные сети, гранит и асфальт на дорожках, а также обустроить экотропы в парке.Преподаватели и студенты МГУ, а также жители прилегающих районов выступили против проекта. По их мнению, исторический облик университетского ансамбля в результате такого благоустройства, наоборот, будет уничтожен. На территории МГУ запрещена любая строительная деятельность, за исключением реставрации. Между тем собственно реставрацию культурных объектов проект в действительности не предусматривает: об этом говорится в официальном ответе департамента капитального ремонта Москвы."Это еще не победа - как мы предполагаем, в ближайшее время департамент капитального ремонта доработает проектную документацию, и, скорее всего, заново объявит тендер, однако в этот раз он должен быть на меньшую сумму, пройти в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия" и предполагать реальную реставрацию кампуса МГУ, а не разгром ее территории под видом "благоустройства", - отметили в инициативной группе.По некоторым данным, департамент капремонта уже пытается согласовать новую версию проекта "реставрации и приспособления для современного использования" университетского парка. Об этом пишет муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова . Такая формулировка тоже грозит опасными новшествами, беспокоятся активисты.Напомним, студенты МГУ также добиваются переноса будущей фан-зоны чемпионата мира по футболу, которую собираются разместить прямо возле главного здания университета. Ее появление нарушит покой живущих в ГЗ студентов и аспирантов и может сорвать учебный процесс. Активисты просят перенести фан-зону на ВДНХ, но в оргкомитете чемпионата утверждают, что площадку уже утвердила FIFA, поэтому перенести ее невозможно. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что фан-зону можно лишь передвинуть подальше от главного здания. Студентов такой вариант не устраивает , так как в любом случае под нужды фестиваля болельщиков будет задействована большая часть кампуса МГУ.