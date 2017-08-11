Полиция оцепила двор в Свиблово, чтобы возмущенные жильцы не мешали строительству теплотрассы





По словам кандидата в муниципальные депутаты в Свиблово Елены Новиковой, строительная фирма ведет работы по ордеру, который выдается Объединением административно-технических инспекций Москвы, хотя для вырубки деревьев необходимы совсем другие документы. "То, что они сейчас делают, незаконно, это наша придомовая территория, у нас есть все справки и документы, это подтверждающие", - заявила Новикова.



Она рассказала, что стражи порядка приехали на большом автобусе, "человек 10-15". Представители строительной фирмы показали им копию порубочного билета, выданного в 2016 году на Лазоревый проезд без указания точного адреса. Представителям правоохранительных органов это оказалось достаточно.



Активистка сообщила, что полиция оцепила двор, где ведутся работы, и при этом ведет себя "по-хамски". "Они не допускают людей на их территорию, откровенно ржут над ними. Мне говорят, что я пьяна, что я провокатор, что я здесь якобы не живу", - возмутилась Новикова. Примерно в 12:30 рядом со стройкой был задержан один из активистов - Сергей Заворотных. Стражи порядка затолкали его в автозак.



Согласно данным с Жители московского района Свиблово утром в понедельник попытались остановить незаконную, по их мнению, вырубку деревьев на придомовом участке по адресу Лазоревый проезд, 2, где вскоре должно начаться строительство капитальной теплотрассы для нового жилого комплекса. Помешать рабочим у горожан не получилось: их оттеснила оперативно прибывшая на место полиция, сообщает портал "Открытая Россия" По словам кандидата в муниципальные депутаты в Свиблово Елены Новиковой, строительная фирма ведет работы по ордеру, который выдается Объединением административно-технических инспекций Москвы, хотя для вырубки деревьев необходимы совсем другие документы. "То, что они сейчас делают, незаконно, это наша придомовая территория, у нас есть все справки и документы, это подтверждающие", - заявила Новикова.Она рассказала, что стражи порядка приехали на большом автобусе, "человек 10-15". Представители строительной фирмы показали им копию порубочного билета, выданного в 2016 году на Лазоревый проезд без указания точного адреса. Представителям правоохранительных органов это оказалось достаточно.Активистка сообщила, что полиция оцепила двор, где ведутся работы, и при этом ведет себя "по-хамски". "Они не допускают людей на их территорию, откровенно ржут над ними. Мне говорят, что я пьяна, что я провокатор, что я здесь якобы не живу", - возмутилась Новикова. Примерно в 12:30 рядом со стройкой был задержан один из активистов - Сергей Заворотных. Стражи порядка затолкали его в автозак.Согласно данным с сайта госзакупок, работы по возведению теплотрассы должны вестись в Лазоревом проезде, на улице Снежной, в проезде Серебрякова и около набережной реки Яузы. Теплотрасса затем будет подключена к новому жилому комплексу "с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры".