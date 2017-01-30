По факту обнаружения двух тел в сгоревшей квартире на востоке Москвы начата доследственная проверка





По предварительным данным, вечером 27 января 2017 года в ходе тушения пожара в одном из жилых домов по улице Большая Черкизовская, дом 32, корпус 2, в квартире и в общем тамбуре были обнаружены тела двух мужчин.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем, замыкание проводки, сообщила По факту гибели двух человек в результате пожара, произошедшего вечером в пятницу на пятом этаже 12-этажного жилого дома на востоке Москвы, проводится доследственная проверка.По предварительным данным, вечером 27 января 2017 года в ходе тушения пожара в одном из жилых домов по улице Большая Черкизовская, дом 32, корпус 2, в квартире и в общем тамбуре были обнаружены тела двух мужчин.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неосторожное обращение с огнем, замыкание проводки, сообщила Агентству Москва старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.