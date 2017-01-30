Строительство участка Северо-западной хорды от Рублевки до проспекта Жукова завершат к 2019 году





"Уже началось строительство участка хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе через Нижние Мневники, включая два моста через Москву-реку. Здесь мы завершим работы до конца 2018 года", - сказал



Он отметил, что ввод в эксплуатацию этого участка существенно разгрузит как Рублевское шоссе и проспект Маршала Жукова, так и дороги районного значения в Кунцево и Крылатском.



Кроме этого, новая дорога свяжет другие строящиеся участки Северо-Западной хорды.



Ранее Хуснуллин сообщал, что уже в этом году планируется закончить строительство двух участков Северо-западной хорды (СЗХ) - от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе и от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.



"В следующем году, 2018 году, будет закончено строительство участка от Рублевского шоссе до Можайского через улицы Кубинка, Боженко и Толбухина. В целом строительные работы на хорде планируется завершить к 2019 году", - сказал заммэра. Работы по строительству участка Северо-западной хорды от Рублевского шоссе до проспекта Маршала Жукова планируется закончить до конца следующего года."Уже началось строительство участка хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе через Нижние Мневники, включая два моста через Москву-реку. Здесь мы завершим работы до конца 2018 года", - сказал "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Он отметил, что ввод в эксплуатацию этого участка существенно разгрузит как Рублевское шоссе и проспект Маршала Жукова, так и дороги районного значения в Кунцево и Крылатском.Кроме этого, новая дорога свяжет другие строящиеся участки Северо-Западной хорды.Ранее Хуснуллин сообщал, что уже в этом году планируется закончить строительство двух участков Северо-западной хорды (СЗХ) - от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе и от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе."В следующем году, 2018 году, будет закончено строительство участка от Рублевского шоссе до Можайского через улицы Кубинка, Боженко и Толбухина. В целом строительные работы на хорде планируется завершить к 2019 году", - сказал заммэра.