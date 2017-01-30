NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 января]
10 старинных икон, похищенных из храма в Туле, найдены в антикварных лавках Москвы
28 января 2017 г. | Время публикации 16:15
Последние изменения 22:53
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
Сотрудниками полиции в Москве задержан подозреваемый в краже старинных икон из храма в посёлке Петелино (Тула). Все похищенное он успел передать на реализацию в антикварные лавки столицы.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области установлено, что 9 икон из числа похищенных находятся в антикварных лавках Москвы. Все они были изъяты. В квартире его бывшей жены на территории Московской области была обнаружена и изъята ещё одна похищенная икона", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одна из икон - "Спас в терновом венце", предположительно, имеет большую культурную и историческую ценность. Возможно, она написана художником Виктором Васнецовым или одним из его учеников. Ее предположительная стоимость составляет до трех миллионов рублей.

Подозреваемый в хищении 26-летний мужчина, зарегистрированный в Московской области, задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed