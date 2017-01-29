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[ 30 января]
СК проверяет инцидент с упавшим башенным краном на стройплощадке в Москве
28 января 2017 г. | Время публикации 18:50
Последние изменения 29 января 2017 г. 11:05
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Два человека пострадали в результате падения стрелы крана на стройплощадке в Москве. Инцидент произошел днем 28 января на стройплощадке, расположенной у дома 16 на Путевом проезде(Северо-Восточный административный округ). В результате обрушения стрелы подъемного крана пострадали два человека, сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, на строительной площадке, расположенной на Путевом проезде в Москве, при выполнении ремонтных работ на высоте двое мужчин в экстренном порядке выпрыгнули из кабины падающего подъемного крана. В результате чего рабочие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время они находятся в реанимационном отделении, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщила Агентству Москва старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова.
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