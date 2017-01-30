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[ 30 января]
Около 60 поликлиник и больниц построят в Москве за три года
28 января 2017 г. | Время публикации 13:00
Последние изменения 14:55
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
До конца 2019 года в Москве планируется построить около 60 различных объектов здравоохранения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Бюджетные расходы на возведение объектов здравоохранения до конца 2019 года вырастут по сравнению с предыдущим периодом почти вдвое и составят около 233 млрд рублей. Это позволит построить 60 объектов здравоохранения, в том числе 32 поликлиники. Уже в этом году в городе планируется построить 11 поликлиник на 5,3 тысяч посещений в смену, а в следующем - 8 почти на 4,9 тысяч посещений", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что решение об увеличении финансирования строительства медицинских объектов принято, в частности, и для ускорения ввода в эксплуатацию ряда важных учреждений в "новой" Москве - больницы в Коммунарке, двух поликлиник в Щербинке и Птичном и других.

Также будут завершены работы по строительству медицинского кластера в Сколково, первой очереди крупного медицинского центра в Коммунарке, и реконструкция Морозовской детской клинической больницы.
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