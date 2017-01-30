На станции "Молодежная" мать, поговорив по телефону, прыгнула под поезд с 9-летним ребенком





Первоначально сообщалось, что женщина, стоявшая около края платформы с ребенком, по собственной неосторожности упала на пути. Сотрудники УВД извлекли ее и вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали ушибы и растяжения мягких тканей. "Ребенок здоровый остался, так как упал прямо на маму сверху. Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - сообщил агентству глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.



Позже стало известно, что женщина бросилась под прибывающий поезд намеренно, и состояние обоих пострадавших критическое. "Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком намеренно спрыгнула на путь прямо перед прибывающим поездом. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, шансов выжить немного", - сказали в пресс-службе метро. Женщина с ребенком прыгнула на пути перед прибывающим поездом, сообщили агентству Москва в пресс-службе столичного метрополитена. Инцидент произошел днем в субботу, 28 января, на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии.Первоначально сообщалось, что женщина, стоявшая около края платформы с ребенком, по собственной неосторожности упала на пути. Сотрудники УВД извлекли ее и вызвали скорую помощь, врачи которой констатировали ушибы и растяжения мягких тканей. "Ребенок здоровый остался, так как упал прямо на маму сверху. Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - сообщил агентству глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.Позже стало известно, что женщина бросилась под прибывающий поезд намеренно, и состояние обоих пострадавших критическое. "Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком намеренно спрыгнула на путь прямо перед прибывающим поездом. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, шансов выжить немного", - сказали в пресс-службе метро.