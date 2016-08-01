Новый музейный комплекс в Кремле появится через три года





Демонтированный



В дальнейшем в подвальных помещениях на месте 14-го корпуса планируется создать подземный музей археологии Кремля. Экспозицию планируется дополнить экспонатами, которые были найдены в ходе раскопок, и мультимедийной частью. Как рассказала генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, которую цитирует



Археологический музей появится в Кремле к 2020 году на месте демонтированного 14-го административного корпуса. Как сообщает ТАСС , в Кремле запущен новый экскурсионный маршрут "Древний Кремль и святые обители", в который впервые вошли фундаменты строений Чудова монастыря и Малого Николаевского дворца, разрушенных в 1930-е годы. "Мы начинаем новые экскурсии по Кремлю, с тем чтобы посетители могли видеть эти раскопки", - сказал на пресс-конференции рассказал первый замминистра культуры Владимир Аристархов.Демонтированный в прошлом году 14-й административный корпус был построен в начале 1930-х годов на месте разрушенных Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Пока что для посетителей в новом сквере открыты два так называемых археологических окна. В одном через специальное защитное стекло можно увидеть западную часть фундамента и подвал Малого Николаевского дворца, в другом - часть фундамента церкви Алексея митрополита, кирпичный фундамент перехода из дворца в Чудов монастырь, культурный слой с деревянными конструкциями и дворовое мощение XVI века, а также надгробия XVII века. Экскурсанты смогут также посетить две постоянные выставки - "Клады Московского Кремля" в подклете Благовещенского собора и "Вознесенский собор в Московском Кремле" в пристройке Архангельского собора.В дальнейшем в подвальных помещениях на месте 14-го корпуса планируется создать подземный музей археологии Кремля. Экспозицию планируется дополнить экспонатами, которые были найдены в ходе раскопок, и мультимедийной частью. Как рассказала генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, которую цитирует агентство "Москва" , на создание музея потребуется не менее трех лет: для его открытия необходимо организовать пространство с архитектурной точки зрения и провести целый ряд работ. "Я надеюсь, что в ближайшие года три будем иметь новое пространство на территории Кремля", - сказала Гагарина. О необходимости создания нового экскурсионного маршрута и музея на базе остатков фундамента храма в подвальных помещениях в августе прошлого года заявил президент РФ Владимир Путин , осмотревший места археологических раскопок.