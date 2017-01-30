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[ 30 января]
Мужчина, напавший с "розочкой" на сотрудника Росгвардии, получил два огнестрельных ранения
28 января 2017 г. | Время публикации 12:00
Последние изменения 14:54
Рубрики: Криминал
foto Фоторепортаж
Около полуночи 28 января наряд группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области увидел, как трое молодых людей избивают мужчину в районе торгового центра на 32-м км внешней стороны МКАД.

Двое нападавших попытались скрыться, один из сотрудников начал их преследовать. Третий неизвестный, разбив стеклянную бутылку, с осколком напал на росгвардейца. Предупредив хулигана о намерении применить огнестрельное оружие, сотрудник произвел несколько выстрелов в воздух. Однако нападавший не остановился и нанес удар осколком стекла в левую руку сотрудника вневедомственной охраны.

В ответ сотрудник Росгвардии был вынужден применить оружие и произвел два выстрела по ногам нападавшего. В настоящее время задержанный госпитализирован с ранением ноги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Подмосковью.
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