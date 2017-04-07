Второй "нескучный" субботник пройдет сегодня в Москве





Первая масштабная уборка города прошла



Субботники в парках



Генеральная уборка затронет и крупные зоны отдыха, где также пройдут развлекательные программы. Так, в Парке Горького в 10:00 начнут раздавать не только привычные орудия труда, но и метлы, оснащенные селфи-палками, чтобы все желающие могли запечатлеть свою работу на фото. Барабанщик группы HUT сыграет сет на ведрах, а команда зеленой школы будет мастерить с детьми скворечники и кормушки для птиц. Субботник завершится в 15:00.



А в саду "Эрмитаж" в этот день организуют настоящий фитнес-субботник. В программе занятия с тренерами и мастер-классы по популярным фитнес-направлениям, уборка и здоровый перекус для всех участников. Мероприятие продлится с 10:00 до 16:30.



На "Городской ферме" ВДНХ посетителей ожидают мастер-классы по переработке вторсырья, игры на свежем воздухе, танцевальный флешмоб и многое другое. Для участников субботника проведут бесплатные экскурсии по территории животноводческого городка, "Дома ремесел" и по Центральной аллее ВДНХ. Для участия в мероприятиях необходима регистрация



В субботнике в парке Победы на Поклонной горе, который будет проходить с 09:00 до 15:00, примут участие сотрудники парка, Департамента региональной безопасности и благотворительного фонда, который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Затем воспитанники и подопечные фонда устроят концерт для гостей.



Во время зеленого субботника у главной сцены парка "Кузьминки" будет работать фотозона с реквизитом. В программе значится мастер-класс по раздельному сбору мусора (10:00) и вегетарианский ланч с закусками и лимонадом (12:00). Детям расскажут, как устроена экосистема и почему нужно беречь каждое звено. Вместе с родителями они поучаствуют в мастер-классе по арт-переработке мусора. Для участия также необходима



Гостей Перовского парка с 10 до 14 часов ждет цветочный субботник, участники которого будут сажать цветы на центральной аллее под руководством ландшафтного дизайнера Олега Ячменева. После этого пройдут мастер-класс по росписи цветочных горшков, цветочная викторина и конкурсы, победители которых получат полезные подарки.



В парке "Красная Пресня" утро начнется в 10:00 с разминки, после которой участников ждет захватывающий квест. Горожане разделятся на команды, чтобы разгадывать головоломки и искать спрятанные в парке призы. А на Большом острове откроют промозону Альянса защитников животных, где можно будет погрузиться в мир природы с помощью очков виртуальной реальности. Детей приглашают поучаствовать в играх и мастер-классах.



Для участников субботника в Воронцовском парке проведут танцевальные и художественные мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. Уборка будет проходить под музыку духового оркестра FV Brass, а главным гостем мероприятия станет известный телеведущий Николай Дроздов. Субботник пройдет с 11:00 до 13:00.



Гостей Измайловского парка 29 апреля ждет настоящий семейный субботник, который начнется в 10:00 с зарядки на центральной площади. Его участники смогут не только сделать парк чище, но и узнают о растениях в Измайловском парке — рядом с ними установят таблички с QR-кодами, а по самым интересным местам проведут экскурсию. После этого можно будет поучаствовать в семейном велоквесте "Фотоэкспедиция" или посетить мастер-класс по живописи на пленэре. Самым активным участникам подарят наборы для домашней уборки. Завершится субботник в 14:00.



Для посетителей парка "Садовники" подготовили зоосубботник c питомцами приютов "Щербинка" и "Красная сосна". Там же организуют благотворительную ярмарку и лотерею. Для гостей будет работать фотозона, выступят фолк-группа и участники дог-фрисби-клуба Disk Hunters. Для участия нужно



В парке "Сокольники" субботник пройдет с 10:00 до 14:00 при участии местного клуба собаководов. В Лианозовском парке с 10:00 до 17:00 можно будет пройти экологический квест и сдать старую технику. В Бабушкинском парке научат изготавливать поделки из подручных материалов, а в парке "Фили" пройдет забег детей из детских домов (начало в 10:00). Кроме того, генеральные уборки состоятся в саду имени Баумана, Гончаровском парке, Сиреневом саду, парках "Дружба", "Северное Тушино", 850-летия Москвы, парке имени Артема Боровика и других. 29 апреля состоится второй массовый общегородской субботник, который соберет жителей 11 округов и будет сопровождаться развлекательной программой в парках. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии . Места и время проведения субботников можно узнать на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства.Первая масштабная уборка города прошла 8 апреля , участие в ней приняли почти миллион москвичей. В этот раз лопаты, грабли, мешки для мусора, фартуки и рабочие перчатки для уборки предоставят в парках и в ближайшей к дому диспетчерской. В ходе субботника на Новом Арбате появятся клены, липы, ели, а также кусты сирени и спиреи, а Новокузнецкую улицу украсят саженцы черемухи, рябины и можжевельника. Участникам не рекомендуется надевать светлые вещи и захватить с собой аптечку с ватой, бинтом, зеленкой и перекисью водорода.Генеральная уборка затронет и крупные зоны отдыха, где также пройдут развлекательные программы. Так,в 10:00 начнут раздавать не только привычные орудия труда, но и метлы, оснащенные селфи-палками, чтобы все желающие могли запечатлеть свою работу на фото. Барабанщик группы HUT сыграет сет на ведрах, а команда зеленой школы будет мастерить с детьми скворечники и кормушки для птиц. Субботник завершится в 15:00.в этот день организуют настоящий фитнес-субботник. В программе занятия с тренерами и мастер-классы по популярным фитнес-направлениям, уборка и здоровый перекус для всех участников. Мероприятие продлится с 10:00 до 16:30.Напосетителей ожидают мастер-классы по переработке вторсырья, игры на свежем воздухе, танцевальный флешмоб и многое другое. Для участников субботника проведут бесплатные экскурсии по территории животноводческого городка, "Дома ремесел" и по Центральной аллее ВДНХ. Для участия в мероприятиях необходима регистрация по электронной почте В субботнике в парке Победы на Поклонной горе, который будет проходить с 09:00 до 15:00, примут участие сотрудники парка, Департамента региональной безопасности и благотворительного фонда, который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Затем воспитанники и подопечные фонда устроят концерт для гостей.Во время зеленого субботника у главной сценыбудет работать фотозона с реквизитом. В программе значится мастер-класс по раздельному сбору мусора (10:00) и вегетарианский ланч с закусками и лимонадом (12:00). Детям расскажут, как устроена экосистема и почему нужно беречь каждое звено. Вместе с родителями они поучаствуют в мастер-классе по арт-переработке мусора. Для участия также необходима предварительная регистрация Гостейс 10 до 14 часов ждет цветочный субботник, участники которого будут сажать цветы на центральной аллее под руководством ландшафтного дизайнера Олега Ячменева. После этого пройдут мастер-класс по росписи цветочных горшков, цветочная викторина и конкурсы, победители которых получат полезные подарки.В паркеутро начнется в 10:00 с разминки, после которой участников ждет захватывающий квест. Горожане разделятся на команды, чтобы разгадывать головоломки и искать спрятанные в парке призы. А на Большом острове откроют промозону Альянса защитников животных, где можно будет погрузиться в мир природы с помощью очков виртуальной реальности. Детей приглашают поучаствовать в играх и мастер-классах.Для участников субботникапроведут танцевальные и художественные мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. Уборка будет проходить под музыку духового оркестра FV Brass, а главным гостем мероприятия станет известный телеведущий Николай Дроздов. Субботник пройдет с 11:00 до 13:00.Гостей29 апреля ждет настоящий семейный субботник, который начнется в 10:00 с зарядки на центральной площади. Его участники смогут не только сделать парк чище, но и узнают о растениях в Измайловском парке — рядом с ними установят таблички с QR-кодами, а по самым интересным местам проведут экскурсию. После этого можно будет поучаствовать в семейном велоквесте "Фотоэкспедиция" или посетить мастер-класс по живописи на пленэре. Самым активным участникам подарят наборы для домашней уборки. Завершится субботник в 14:00.Для посетителейподготовили зоосубботник c питомцами приютов "Щербинка" и "Красная сосна". Там же организуют благотворительную ярмарку и лотерею. Для гостей будет работать фотозона, выступят фолк-группа и участники дог-фрисби-клуба Disk Hunters. Для участия нужно зарегистрироваться субботник пройдет с 10:00 до 14:00 при участии местного клуба собаководов. Вс 10:00 до 17:00 можно будет пройти экологический квест и сдать старую технику. Внаучат изготавливать поделки из подручных материалов, апройдет забег детей из детских домов (начало в 10:00). Кроме того, генеральные уборки состоятся в саду имени Баумана, Гончаровском парке, Сиреневом саду, парках "Дружба", "Северное Тушино", 850-летия Москвы, парке имени Артема Боровика и других.