Второй "нескучный" субботник пройдет сегодня в Москве

29 апреля состоится второй массовый общегородской субботник, который соберет жителей 11 округов и будет сопровождаться развлекательной программой в парках. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Места и время проведения субботников можно узнать на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Первая масштабная уборка города прошла 8 апреля, участие в ней приняли почти миллион москвичей. В этот раз лопаты, грабли, мешки для мусора, фартуки и рабочие перчатки для уборки предоставят в парках и в ближайшей к дому диспетчерской. В ходе субботника на Новом Арбате появятся клены, липы, ели, а также кусты сирени и спиреи, а Новокузнецкую улицу украсят саженцы черемухи, рябины и можжевельника. Участникам не рекомендуется надевать светлые вещи и захватить с собой аптечку с ватой, бинтом, зеленкой и перекисью водорода.
Субботники в парках
Генеральная уборка затронет и крупные зоны отдыха, где также пройдут развлекательные программы. Так, в Парке Горького в 10:00 начнут раздавать не только привычные орудия труда, но и метлы, оснащенные селфи-палками, чтобы все желающие могли запечатлеть свою работу на фото. Барабанщик группы HUT сыграет сет на ведрах, а команда зеленой школы будет мастерить с детьми скворечники и кормушки для птиц. Субботник завершится в 15:00.
А в саду "Эрмитаж" в этот день организуют настоящий фитнес-субботник. В программе занятия с тренерами и мастер-классы по популярным фитнес-направлениям, уборка и здоровый перекус для всех участников. Мероприятие продлится с 10:00 до 16:30.
На "Городской ферме" ВДНХ посетителей ожидают мастер-классы по переработке вторсырья, игры на свежем воздухе, танцевальный флешмоб и многое другое. Для участников субботника проведут бесплатные экскурсии по территории животноводческого городка, "Дома ремесел" и по Центральной аллее ВДНХ. Для участия в мероприятиях необходима регистрация по электронной почте .
В субботнике в парке Победы на Поклонной горе, который будет проходить с 09:00 до 15:00, примут участие сотрудники парка, Департамента региональной безопасности и благотворительного фонда, который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Затем воспитанники и подопечные фонда устроят концерт для гостей.
Во время зеленого субботника у главной сцены парка "Кузьминки" будет работать фотозона с реквизитом. В программе значится мастер-класс по раздельному сбору мусора (10:00) и вегетарианский ланч с закусками и лимонадом (12:00). Детям расскажут, как устроена экосистема и почему нужно беречь каждое звено. Вместе с родителями они поучаствуют в мастер-классе по арт-переработке мусора. Для участия также необходима предварительная регистрация .
Гостей Перовского парка с 10 до 14 часов ждет цветочный субботник, участники которого будут сажать цветы на центральной аллее под руководством ландшафтного дизайнера Олега Ячменева. После этого пройдут мастер-класс по росписи цветочных горшков, цветочная викторина и конкурсы, победители которых получат полезные подарки.
В парке "Красная Пресня" утро начнется в 10:00 с разминки, после которой участников ждет захватывающий квест. Горожане разделятся на команды, чтобы разгадывать головоломки и искать спрятанные в парке призы. А на Большом острове откроют промозону Альянса защитников животных, где можно будет погрузиться в мир природы с помощью очков виртуальной реальности. Детей приглашают поучаствовать в играх и мастер-классах.
Для участников субботника в Воронцовском парке проведут танцевальные и художественные мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни и правильном питании. Уборка будет проходить под музыку духового оркестра FV Brass, а главным гостем мероприятия станет известный телеведущий Николай Дроздов. Субботник пройдет с 11:00 до 13:00.
Гостей Измайловского парка 29 апреля ждет настоящий семейный субботник, который начнется в 10:00 с зарядки на центральной площади. Его участники смогут не только сделать парк чище, но и узнают о растениях в Измайловском парке — рядом с ними установят таблички с QR-кодами, а по самым интересным местам проведут экскурсию. После этого можно будет поучаствовать в семейном велоквесте "Фотоэкспедиция" или посетить мастер-класс по живописи на пленэре. Самым активным участникам подарят наборы для домашней уборки. Завершится субботник в 14:00.
Для посетителей парка "Садовники" подготовили зоосубботник c питомцами приютов "Щербинка" и "Красная сосна". Там же организуют благотворительную ярмарку и лотерею. Для гостей будет работать фотозона, выступят фолк-группа и участники дог-фрисби-клуба Disk Hunters. Для участия нужно зарегистрироваться.
В парке "Сокольники" субботник пройдет с 10:00 до 14:00 при участии местного клуба собаководов. В Лианозовском парке с 10:00 до 17:00 можно будет пройти экологический квест и сдать старую технику. В Бабушкинском парке научат изготавливать поделки из подручных материалов, а в парке "Фили" пройдет забег детей из детских домов (начало в 10:00). Кроме того, генеральные уборки состоятся в саду имени Баумана, Гончаровском парке, Сиреневом саду, парках "Дружба", "Северное Тушино", 850-летия Москвы, парке имени Артема Боровика и других.