Власти обещают усилить контроль за автомобилями с закрытыми номерами на парковках

Контроль за автомобилями без номеров или с нечитаемыми номерами усилят в Москве, особенно припаркованные в местах массового скопления людей, говорится на официальном сайте мэра столицы.
По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, приводимым РИАМО, регламент перемещения машин со снятыми или нечитаемыми номерами был утвержден на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы. "В первую очередь потенциально опасные автомобили будут перемещаться из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и монорельса, транспортно-пересадочных узлов, остановок, а также от парков и других общественных мест с большим скоплением людей", - отметил Ликсутов.
Он уточнил, после эвакуации машины сотрудники правоохранительных органов проверят, не представляет ли автомобиль угрозы и не находится ли он в розыске после угона, поскольку "в первую очередь это вопрос антитеррористической защищенности граждан".
Машины без номеров будут увозить на спецстоянки на Южнопортовой улице, владение 37а, и в проезде Энтузиастов, владение 3. Там будут дежурить сотрудники полиции. Автомобиль будет возвращен владельцу при предъявлении необходимых документов.
В свою очередь руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил, что любой неопознанный автомобиль может оказаться потенциальной угрозой и использоваться в преступных целях, и призвал москвичей "незамедлительно сообщать о таких автомобилях в соответствующие органы".
Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно по телефону 02 или 112, а также в едином контакт-центре Московский транспорт по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3120 — с мобильного телефона). Дистанционное опознание машины будет проводиться по внешним признакам — цвету и марке. Это поможет понять, на какую из двух стоянок ехать владельцу.
Ранее Newsmsk.com писал о жалобах жителей спальных районов Москвы на ситуацию с платной парковкой. Анастасия Цуцкова из Ясенево назвала ситуацию с парковками "катастрофической". "И не надо нам говорить про математическое моделирование транспортных потоков, - жаловалась она. - У нас маленькая улица бульварного типа, там нет никакого трафика, а нам пишут, что она перегружена". А некоторые владельцы ставят машины на платную парковку без номеров, что позволяет им не платить.
Представители мэрии Москвы заявили, что готовы рассмотреть все жалобы, выявить и исправить ошибки, а в "Администраторе московского парковочного пространства" анонсировали разработку регламента по эвакуации машин со снятыми номерами.