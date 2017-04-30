NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 апреля]
В подмосковном ДТП погибли двое человек
29 апреля 2017 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
В Московской области произошла крупная авария. Есть жертвы. По предварительной информации, одна из машин загорелась.

"На 178 км Каспийской автодороги в районе поселка Серебряные пруды произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, в одной из машин возникло возгорание. В результате происшествия два человека погибли", - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службе областного управления МВД РФ.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.

15 апреля в Новой Москве также произошло ДТП, повлекшее гибель человека. На автодороге Крекшино-Троицк в районе дер. Губцево произошло столкновение автомобилей Hyundai и Skoda, в результате чего Hyundai отбросило и он задел автомобиль Chevrolet. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
newsmsk.com
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новой Москве
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 30 апреля 2017 г. // Последняя новость 19:22
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed