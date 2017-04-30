Парковка на улицах Москвы в майские праздники будет бесплатной





"Парковка будет бесплатной в выходной праздничный день 1 мая, а также в воскресенье, 30 апреля. В субботу, 29 апреля водителям необходимо будет произвести оплату за стоянку в зоне платных парковок", - сказал собеседник агентства.



Он напомнил, что с 2016 года парковка по воскресеньям, а также в выходные праздничные дни в зоне платных парковок Москве бесплатная. Бесплатной парковка также будет с 7 по 9 мая.



Кроме того, заммэра Москвы Максим Ликсутов попросил автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. По его словам, в праздники многие уезжают за город, и интенсивность движения на дорогах снижается, поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию.



В департаменте уточнили, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами все майские праздники будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. В то же время на девяти улицах по маршруту прохождения военной техники до 9 мая Столичные власти напомнили о возможности бесплатно парковаться в День весны и труда 1 мая. Бесплатной парковка также будет с 7 по 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры."Парковка будет бесплатной в выходной праздничный день 1 мая, а также в воскресенье, 30 апреля. В субботу, 29 апреля водителям необходимо будет произвести оплату за стоянку в зоне платных парковок", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что с 2016 года парковка по воскресеньям, а также в выходные праздничные дни в зоне платных парковок Москве бесплатная. Бесплатной парковка также будет с 7 по 9 мая.Кроме того, заммэра Москвы Максим Ликсутов попросил автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения. По его словам, в праздники многие уезжают за город, и интенсивность движения на дорогах снижается, поэтому бесплатная парковка не осложнит дорожную ситуацию.В департаменте уточнили, что плоскостные платные парковки со шлагбаумами все майские праздники будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. В то же время на девяти улицах по маршруту прохождения военной техники до 9 мая запрещена парковка . Это улицы Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Болотная улица и площадь. Следующие репетиции парада пройдут 3 мая (вечерняя) и 7 мая (утренняя). 7 мая указанные улицы будут перекрыты с пяти утра.