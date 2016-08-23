В Коптево пятерых кандидатов сняли с выборов за "порчу" агитацией досок объявлений в подъездах





По его словам, жалобу подала группа компаний "Реклама-в-дом", которая размещает и обслуживает информационные стенды в подъездах. В исковом заявлении говорится, что кандидаты расклеивали листовки без договора и оплаты, "самовольно... путем вскрытия стендов" по восьми адресам. "Компания утверждает, что понесла ущерб 6240 рублей от каждого случая, но не предоставила обоснования этого ущерба. Компания предложила снять нас с выборов на основании своего заявления", - пишет Черных.



- Главу ТИК Коптево уволили, признав грубым нарушением снятие пяти кандидатов в мундепы





В ответ на жалобу председатель территориальной избирательной комиссии направил в суд иски против каждого из пяти членов команды кандидатов: самого Черных, Андрея Симонова-Яркова, Андрея Натальчука, Татьяны Агафоновой-Ленской и Натальи Николенко. При этом участие кандидатов в расклейке плакатов доказать "зыбыли". По словам Черных, всю команду уже сняли.



Кандидатов обвиняют в нарушении сразу нескольких статей Избирательного кодекса Москвы. Среди них часть 1.1 статьи 55 о недопустимости "злоупотребления свободой массовой информации" при агитации и запрете на агитацию, нарушающей законодательство РФ об интеллектуальной собственности. Истец также ссылается на часть 9 статьи 54. В ней говорится, что печатную агитацию можно размещать в помещениях, на зданиях и "иных объектах" только с согласия и на условиях владельцев. Между тем на сайте компании "Реклама-в-дом" отмечается, что информационные стенды можно использовать для предвыборной агитации в период проведения выборов.



"Не спрашивайте, как доска на подъезде может быть интеллектуальной собственностью. Я не знаю, как можно злоупотребить свободой массовой информации вне СМИ. Зато я отлично понимаю, что такое политический заказ", -



Отметим, что районные активисты уже давно обращают внимание на



Компания "Реклама-в-дом" фигурировала в прошлогодней



Пятерых независимых кандидатов в муниципальные депутаты района Коптево сняли с выборов по жалобе фирмы, обслуживающей информационные стенды в подъездах домов. В компании сочли "умышленной порчей имущества" размещение агитационных плакатов с изображением кандидатов. При этом на сайте самой же компании отмечается, что стенды можно использовать для предвыборной агитации. О ситуации рассказал на своей странице в Facebook один из снятых кандидатов Антон Черных.По его словам, жалобу подала группа компаний "Реклама-в-дом", которая размещает и обслуживает информационные стенды в подъездах. В исковом заявлении говорится, что кандидаты расклеивали листовки без договора и оплаты, "самовольно... путем вскрытия стендов" по восьми адресам. "Компания утверждает, что понесла ущерб 6240 рублей от каждого случая, но не предоставила обоснования этого ущерба. Компания предложила снять нас с выборов на основании своего заявления", - пишет Черных.В ответ на жалобу председатель территориальной избирательной комиссии направил в суд иски против каждого из пяти членов команды кандидатов: самого Черных, Андрея Симонова-Яркова, Андрея Натальчука, Татьяны Агафоновой-Ленской и Натальи Николенко. При этом участие кандидатов в расклейке плакатов доказать "зыбыли". По словам Черных, всю команду уже сняли.Кандидатов обвиняют в нарушении сразу нескольких статей Избирательного кодекса Москвы. Среди них часть 1.1 статьи 55 о недопустимости "злоупотребления свободой массовой информации" при агитации и запрете на агитацию, нарушающей законодательство РФ об интеллектуальной собственности. Истец также ссылается на часть 9 статьи 54. В ней говорится, что печатную агитацию можно размещать в помещениях, на зданиях и "иных объектах" только с согласия и на условиях владельцев. Между тем на сайте компании "Реклама-в-дом" отмечается, что информационные стенды можно использовать для предвыборной агитации в период проведения выборов."Не спрашивайте, как доска на подъезде может быть интеллектуальной собственностью. Я не знаю, как можно злоупотребить свободой массовой информации вне СМИ. Зато я отлично понимаю, что такое политический заказ", - прокомментировал политик Дмитрий Гудков, штаб которого помогает выдвинуться независимым кандидатам в районные депутаты.Отметим, что районные активисты уже давно обращают внимание на незаконность самих рекламных щитов в подъездах. Жильцы дома на общем собрании сами должны решать, нужны ли им доски объявлений. Затем они поручают управляющей компании заключить договор на размещение рекламы по рыночной цене. Полученные с объявлений деньги тратятся на нужды дома. На деле договоры с компаниями заключаются без участия москвичей. Операторы информационных щитов зарабатывают на них миллиарды, жители не получают ничего.Компания "Реклама-в-дом" фигурировала в прошлогодней расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Выяснилось, что она распоряжается стендами по всему городу пополам с ООО "Чистый Город М", при этом обе фирмы фактически контролируются одними и теми же людьми. По сути это захват целого рынка рекламных объявлений и уголовно наказуемое деяние.