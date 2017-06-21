Генпрокуратура: неточный прогноз стал причиной "катастрофических последствий" майского урагана в Москве

Неточный прогноз Росгидромета стал одной из причин "катастрофических последствий" урагана 29 мая в Москве. Генпрокуратура уведомила об этом главу Минприроды Сергея Донского и призвала его повлиять на повышение "точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
Жертвами майского урагана стали 18 человек, около 200 получили ранения. Стихия повредила более 30 тысяч деревьев, свыше 2 тысяч автомобилей, кровли сотен зданий, а 18,3 тысячи человек остались без электричества. Предварительный ущерб составил около 200 миллионов рублей. В Генпрокуратуре считают, что подведомственный Минприроды Росгидромет составил ошибочный прогноз, по которому 29 и 30 мая порывы ветра в столичном регионе не должны были превысить 17-22 метров в секунду.
В Росгидромете с обвинениями Генпрокуратуры не согласны. "Прогноз был верный", - заявил РБК замглавы ведомства Игорь Шумаков. В течение дня Росгидромет обещает подготовить расширенный ответ Генпрокуратуре. О том, что прогноз 29 мая был точным и своевременным, ранее говорил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отмечал, что 22 метра в секунду - уже очень сильный ветер для Москвы, и это было отражено в штормовом предупреждении. Москвичей призывали избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций.
После урагана также широко обсуждалось, почему МЧС не проинформировало людей об опасности заранее. Столичная прокуратура после проверки пришла к выводу, что из-за прогноза у спасательных служб не было оснований считать надвигающий шквал чрезвычайной ситуацией. Глава Минприроды связал трагические последствия урагана с расположением домов в Москве. По его мнению, современные градостроительные нормы не учитывают риски возникновения опасных природных явлений.
В августе Росгидромет и столичные власти договорились удвоить число метеостанций в Москве. А мэрия подсчитала, что к 2025 году ущерб городской среде от различных аномальных погодных явлений составит приблизительно 200 миллиардов рублей.