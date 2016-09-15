Зоозащитники переживают за судьбу львенка, которого ради развлечения держат в московской кальянной





Дрессировщик Артур Багдасаров в беседе с телеканалом



По его словам, шестимесячный лев также представляет опасность и для посетителей. "Это уже приличный котик, с большими зубами, как у взрослой собаки, и с хорошими когтями. Если львицу не удержать, она может прыгнуть на кого-нибудь, а это уже невесело закончится", - подчеркнул Багдасаров. Неизвестно и то, откуда львица появилась в заведении, однако российские законы наказать за подобное в любом случае не позволяют.



В московском зоопарке, отвечая на запрос телеканала, заявили, что львенка к себе не возьмут, поскольку не принимают животных, которые надоели своим хозяевам. "Коллекция животных у нас формируется другим способом. Мы заранее планируем, кто нам интересен. Принимать животных, которые сейчас кому-то неугодны, - вне наших планов", - подчеркнули в пресс-службе учреждения. В одной из кальянных на севере Москвы владельцы заведения ради развлечения держат львенка, которому недавно исполнилось шесть месяцев. По словам одного из посетителей бара, хищных кошек в баре держат до определенного возраста, после чего избавляются и берут новое животное, и все для того, чтобы привлечь посетителей.Дрессировщик Артур Багдасаров в беседе с телеканалом "360" подчеркнул, что для животного нахождение в заведении, где постоянно курят, крайне вредно. Кроме того, очень сложно и даже практически невозможно куда-то пристроить львов по достижении ими определенного возраста. "Это большая ответственность, огромные деньги только на питание уходят. Наиграются люди, а что дальше будет с львицей - большой вопрос", - отметил дрессировщик.По его словам, шестимесячный лев также представляет опасность и для посетителей. "Это уже приличный котик, с большими зубами, как у взрослой собаки, и с хорошими когтями. Если львицу не удержать, она может прыгнуть на кого-нибудь, а это уже невесело закончится", - подчеркнул Багдасаров. Неизвестно и то, откуда львица появилась в заведении, однако российские законы наказать за подобное в любом случае не позволяют.В московском зоопарке, отвечая на запрос телеканала, заявили, что львенка к себе не возьмут, поскольку не принимают животных, которые надоели своим хозяевам. "Коллекция животных у нас формируется другим способом. Мы заранее планируем, кто нам интересен. Принимать животных, которые сейчас кому-то неугодны, - вне наших планов", - подчеркнули в пресс-службе учреждения.