Бросившаяся вместе с ребенком под поезд женщина скончалась в больнице





Отметим, в полиции первоначально утверждали, что женщина с ребенком упала на пути по собственной неосторожности, но отделалась ушибами и растяжением мягких тканей. Там также заявили, что ребенок не пострадал, поскольку упал на маму сверху. "Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - заявил глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.



Однако затем, после просмотра видео с камер наблюдения, стало понятно, что женщина бросилась под поезд намеренно прямо перед прибывающим поездом. Перед этим она поговорила с кем-то по телефону. В столичной подземке также уточнили состояние пострадавших, назвав его критическим. "Шансов выжить немного", - заявили в пресс-службе метро. Женщина, прыгнувшая вместе с ребенком под поезд на станции метро "Молодежная", скончалась в больнице в ночь на 29 января, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Девятилетняя девочка, по словам собеседника агентства, находится в состоянии комы.Отметим, в полиции первоначально утверждали, что женщина с ребенком упала на пути по собственной неосторожности, но отделалась ушибами и растяжением мягких тканей. Там также заявили, что ребенок не пострадал, поскольку упал на маму сверху. "Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - заявил глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.Однако затем, после просмотра видео с камер наблюдения, стало понятно, что женщина бросилась под поезд намеренно прямо перед прибывающим поездом. Перед этим она поговорила с кем-то по телефону. В столичной подземке также уточнили состояние пострадавших, назвав его критическим. "Шансов выжить немного", - заявили в пресс-службе метро.