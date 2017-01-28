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[ 30 января]
Бросившаяся вместе с ребенком под поезд женщина скончалась в больнице
29 января 2017 г. | Время публикации 12:25
Рубрики: Происшествия, Метрополитен
foto Фоторепортаж
Женщина, прыгнувшая вместе с ребенком под поезд на станции метро "Молодежная", скончалась в больнице в ночь на 29 января, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Девятилетняя девочка, по словам собеседника агентства, находится в состоянии комы.

Отметим, в полиции первоначально утверждали, что женщина с ребенком упала на пути по собственной неосторожности, но отделалась ушибами и растяжением мягких тканей. Там также заявили, что ребенок не пострадал, поскольку упал на маму сверху. "Она стояла с ним и держала его за руку, видимо, заговорилась и упала", - заявил глава пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Однако затем, после просмотра видео с камер наблюдения, стало понятно, что женщина бросилась под поезд намеренно прямо перед прибывающим поездом. Перед этим она поговорила с кем-то по телефону. В столичной подземке также уточнили состояние пострадавших, назвав его критическим. "Шансов выжить немного", - заявили в пресс-службе метро.
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