Москвичи сегодня выйдут на митинг в защиту троллейбусов





Дискуссия о необходимости сохранить в Москве троллейбусы



Москвичи, впрочем, в намерениях чиновников усомнились, когда информация о ликвидации троллейбусной контактной сети обнаружилась в контрактах по благоустройству ряда крупных улиц в центре столицы. Защитники этого вида транспорта выражали уверенность, что упомянутыми в документах адресами "троллейбусный погром" в Москве не ограничится. В сквере на Суворовской площади в воскресенье, 29 января, пройдет митинг в защиту троллейбуса как вида транспорта. Мероприятие, которое, как ожидается, может посетить до тысячи человек, начнется в 14:00 и продлится полтора часа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя городского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.Дискуссия о необходимости сохранить в Москве троллейбусы развернулась в прошлом году, когда власти решили ликвидировать всю контактную сеть на Садовом кольце и запустить там электробусы. В мэрии заверяли, что не ставят перед собой цели заменить маршруты на автобусные, а все троллейбусы, которые остались без проводов, будут перенаправлены на другие маршруты.Москвичи, впрочем, в намерениях чиновников усомнились, когда информация о ликвидации троллейбусной контактной сети обнаружилась в контрактах по благоустройству ряда крупных улиц в центре столицы. Защитники этого вида транспорта выражали уверенность, что упомянутыми в документах адресами "троллейбусный погром" в Москве не ограничится.