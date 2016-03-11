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[ 30 января]
Москвичи сегодня выйдут на митинг в защиту троллейбусов
29 января 2017 г. | Время публикации 11:24
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
В сквере на Суворовской площади в воскресенье, 29 января, пройдет митинг в защиту троллейбуса как вида транспорта. Мероприятие, которое, как ожидается, может посетить до тысячи человек, начнется в 14:00 и продлится полтора часа, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя городского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

Дискуссия о необходимости сохранить в Москве троллейбусы развернулась в прошлом году, когда власти решили ликвидировать всю контактную сеть на Садовом кольце и запустить там электробусы. В мэрии заверяли, что не ставят перед собой цели заменить маршруты на автобусные, а все троллейбусы, которые остались без проводов, будут перенаправлены на другие маршруты.

Москвичи, впрочем, в намерениях чиновников усомнились, когда информация о ликвидации троллейбусной контактной сети обнаружилась в контрактах по благоустройству ряда крупных улиц в центре столицы. Защитники этого вида транспорта выражали уверенность, что упомянутыми в документах адресами "троллейбусный погром" в Москве не ограничится.
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