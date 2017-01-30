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Основатель модного столичного клуба выпал из окна 17-го этажа
29 января 2017 г. | Время публикации 15:56
Последние изменения 16:19
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
В воскресенье днем в центре Москвы погиб мужчина, выпав из окна 17 этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. В столичном управлении СК РФ подтвердили факт инцидента, отметив, что мужчине был 41 год.

По данным радиостанции "Говорит Москва", инцидент произошел в элитном доме в Шмитовском проезде, а погибший - российский музыкальный продюсер Сергей Ткаченко, также известный как Jeff. Он был основателем столичного клуба Soho Rooms, но оставил руководство четыре года назад.

Очевидцы утверждают, что мужчина поругался с подругой, встал на подоконник и сорвался вниз. При этом не исключается, что он мог просто оступиться, находясь на подоконнике. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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