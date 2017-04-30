NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 апреля]
В Москве 1 мая перекроют несколько улиц из-за праздничных демонстраций
30 апреля 2017 г. | Время публикации 14:56
Рубрики: Автотранспорт, Праздники
foto Фоторепортаж
На нескольких столичных улицах 1 мая перекроют движение для проведения демонстраций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр городского транспортного комплекса. Столичные власти одобрили на понедельник проведение как минимум пяти подобных мероприятий, в том числе от Федерации независимых профсоюзов.

С 11:00 до 15:00 движение будет перекрыто на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном ряду и Театральной площади. Кроме того, с 13:00 до 14:40 автомобилисты не смогут проехать на участках по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 30 апреля 2017 г. // Последняя новость 19:22
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed