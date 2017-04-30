30 апреля стал самым теплым днем с начала года, близок исторический рекорд





Между тем не исключено, что в воскресенье падет исторический рекорд дня, который был установлен для 30 апреля в 1969 году - 24,7 градуса. Будет ли обновлен рекорд, станет известно позже, но уже очевидно, что температура воздуха подобралась к аномальным значениям крайне близко. Главная московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что температура воздуха к 15:00 воскресенья достигла отметки в 24,4 градуса выше нуля, что делает 30 апреля самым теплым днем с начала текущего года, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Предыдущий температурный максимум для 2017-го года был зафиксирован накануне - 24 градуса.Между тем не исключено, что в воскресенье падет исторический рекорд дня, который был установлен для 30 апреля в 1969 году - 24,7 градуса. Будет ли обновлен рекорд, станет известно позже, но уже очевидно, что температура воздуха подобралась к аномальным значениям крайне близко.