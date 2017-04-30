Теплоход сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы





Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером: информация о ЧП поступила дежурным Центра управления в кризисных ситуациях примерно в 17:00. В результате происшествия никто не пострадал, а судно в течение получаса удалось снять с мели. Теплоход с пассажирами сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности эвакуировали с теплохода около 60 пассажиров на берег, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером: информация о ЧП поступила дежурным Центра управления в кризисных ситуациях примерно в 17:00. В результате происшествия никто не пострадал, а судно в течение получаса удалось снять с мели.