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[ 30 апреля]
Теплоход сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы
30 апреля 2017 г. | Время публикации 11:15
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Теплоход с пассажирами сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности эвакуировали с теплохода около 60 пассажиров на берег, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером: информация о ЧП поступила дежурным Центра управления в кризисных ситуациях примерно в 17:00. В результате происшествия никто не пострадал, а судно в течение получаса удалось снять с мели.
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