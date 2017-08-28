Школа возле Соборной мечети Москвы не отменила уроки 1 сентября, но разрешила не приходить. Первоклашки пойдут в цирк





Напомним, 1 сентября в этом году совпадает с одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрамом. В этот день около мечетей наблюдается большой поток верующих, движение перекрывают, в метро вводятся ограничения. На прошлой неделе в соцсетях появилась информация о том, что школы вблизи Соборной мечети могут отложить торжественные линейки из-за Курбан-байрама. Это



Перенести торжественную линейку в честь Дня знаний на 4 сентября



"Для многих родителей неудобно привозить детей на единственный рабочий день, а потом на выходные назад на дачу, или еще кто-то не вернулся с моря. Поэтому многие родители уже запланировали появиться в школе с детьми только в понедельник", - сказал Макаров. Второй причиной переноса, по его словам, стали ожидаемые дорожные перекрытия и трудности с парковкой из-за "проведения рядом со школой 1 сентября массового мероприятия". Очевидно, Макаров имел в виду именно Курбан-байрам, но названия этого не употребил.



Он отметил, что в школе учатся дети из мусульманских семей, и у них в этот день "будет проходить большой святой праздник, который они отмечают со своими семьями". "Надо уважать друг друга, уважать религиозные традиции, обряды, пусть люди отметят, а мы в понедельник все вместе встретимся и все вместе отметим День знаний на линейке", - заключил Макаров.



При этом 1 сентября для школы остается рабочим днем, сообщили в администрации учебного заведения. "Все педагоги школы 1 сентября будут находиться на своих рабочих местах, двери школы будут открыты как для дошкольников, так и для учащихся 1-11 классов. На 4 сентября переносится только торжественная часть", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что детям, которые пропустят занятия в пятницу, не грозят никакие "дисциплинарные санкции". Пропущенное учебное время будет компенсировано в течение первой четверти.



В Московской области празднование Курбан-байрама и Дня знаний не пересечется по времени, передает "Интерфакс" со ссылкой на власти региона. Ранее сообщалось, что 35 школам Подмосковья вблизи мест празднования Курбан-байрама рекомендовано перенести линейки 1 сентября на 10 часов утра. "Праздничные молитвы начнутся в 6:30 и завершатся до 8 утра. Таким образом, потоки верующих и школьников не будут пересекаться", - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина.



Исключение составляет только Орехово-Зуевский городской округ, где праздничные молитвы продлятся до 11 часов из-за величины местной мусульманской общины. Московские общины получили рекомендацию закончить праздничные проповеди до 8:00, передает Первоклассники московской школы N2107 возле Соборной мечети отметят 1 сентября в цирке Никулина на Цветном бульваре. Об этом "Интерфаксу" сообщила директор заведения Олеся Лукашук. Как отмечает агентство, для первоклассников Центрального округа Москвы посещение цирка после классного часа в День знаний является традицией уже на протяжении 17 лет. Ребят ждет праздничная концертно-цирковая программа, игры с призами и конкурсы.Напомним, 1 сентября в этом году совпадает с одним из главных мусульманских праздников Курбан-байрамом. В этот день около мечетей наблюдается большой поток верующих, движение перекрывают, в метро вводятся ограничения. На прошлой неделе в соцсетях появилась информация о том, что школы вблизи Соборной мечети могут отложить торжественные линейки из-за Курбан-байрама. Это возмутило многих родителей, но позже выяснилось, что о массовом переносе речи не идет.Перенести торжественную линейку в честь Дня знаний на 4 сентября решил только управляющий совет школы 2107. Однако отмечается, что это не связано с обеспечением безопасности детей в связи с Курбан-байрамом. Член управляющего совета Максим Макаров пояснил ТАСС, что многие семьи просто не успеют вернуться с каникул в пятницу."Для многих родителей неудобно привозить детей на единственный рабочий день, а потом на выходные назад на дачу, или еще кто-то не вернулся с моря. Поэтому многие родители уже запланировали появиться в школе с детьми только в понедельник", - сказал Макаров. Второй причиной переноса, по его словам, стали ожидаемые дорожные перекрытия и трудности с парковкой из-за "проведения рядом со школой 1 сентября массового мероприятия". Очевидно, Макаров имел в виду именно Курбан-байрам, но названия этого не употребил.Он отметил, что в школе учатся дети из мусульманских семей, и у них в этот день "будет проходить большой святой праздник, который они отмечают со своими семьями". "Надо уважать друг друга, уважать религиозные традиции, обряды, пусть люди отметят, а мы в понедельник все вместе встретимся и все вместе отметим День знаний на линейке", - заключил Макаров.При этом 1 сентября для школы остается рабочим днем, сообщили в администрации учебного заведения. "Все педагоги школы 1 сентября будут находиться на своих рабочих местах, двери школы будут открыты как для дошкольников, так и для учащихся 1-11 классов. На 4 сентября переносится только торжественная часть", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что детям, которые пропустят занятия в пятницу, не грозят никакие "дисциплинарные санкции". Пропущенное учебное время будет компенсировано в течение первой четверти.В Московской области празднование Курбан-байрама и Дня знаний не пересечется по времени, передает "Интерфакс" со ссылкой на власти региона. Ранее сообщалось, что 35 школам Подмосковья вблизи мест празднования Курбан-байрама рекомендовано перенести линейки 1 сентября на 10 часов утра. "Праздничные молитвы начнутся в 6:30 и завершатся до 8 утра. Таким образом, потоки верующих и школьников не будут пересекаться", - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина.Исключение составляет только Орехово-Зуевский городской округ, где праздничные молитвы продлятся до 11 часов из-за величины местной мусульманской общины. Московские общины получили рекомендацию закончить праздничные проповеди до 8:00, передает РИАМО со ссылкой на первого зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушана Аббясова.