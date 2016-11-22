Самыми необычными именами новорожденных в прошлом году стали Цезарь, Евстигней и Всеслава





Перечень



Вторая и третья строчки рейтинга, как и в 2015 году, достались Максиму и Артёму. Далее идут Михаил, Даниил (Данила), Иван, Дмитрий, Андрей, Егор и Кирилл. Все более массовыми становятся восточные и библейские имена. Для девочек это Сафина, Стефания, Эмилия, Элина и Аделина, для мальчиков — Давид и Марк. Однако в целом горожане чаще обращаются к традиционным славянским и греческим вариантам, выбирая имена Макар, Мирон, Савелий и Арсений, а также Василиса, Ульяна, Злата и Мирослава. Среди редких имен значатся Меркурий и Радость. В столичном управлении ЗАГС назвали самые редкие и необычные имена, которые московские родители давали новорождённым детям в минувшем году. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на свет появились Цезарь, Варфоломей и Евстигней, а среди самых редких женских имён оказались Купава, Всеслава и Агата Мария.Перечень самых любимых москвичами мужских и женских имён почти не изменился с 2015 года. Чаще всего для девочек выбирают имена Софья (София), Мария, Анна, Виктория, Анастасия, Полина, Алиса, Елизавета, Александра и Дарья. Первое место в списке самых популярных мужских имён прочно занимает Александр.Вторая и третья строчки рейтинга, как и в 2015 году, достались Максиму и Артёму. Далее идут Михаил, Даниил (Данила), Иван, Дмитрий, Андрей, Егор и Кирилл. Все более массовыми становятся восточные и библейские имена. Для девочек это Сафина, Стефания, Эмилия, Элина и Аделина, для мальчиков — Давид и Марк. Однако в целом горожане чаще обращаются к традиционным славянским и греческим вариантам, выбирая имена Макар, Мирон, Савелий и Арсений, а также Василиса, Ульяна, Злата и Мирослава. Среди редких имен значатся Меркурий и Радость.