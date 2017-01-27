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[ 30 января]
Полицейского наградили за задержание таксиста-"чистюли"
30 января 2017 г. | Время публикации 15:57
Последние изменения 20:14
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
В Москве наградили сотрудника полиции, который задержал таксиста, вытолкнувшего из автомобиля женщину с ребенком, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. 26 января в центре Москвы водитель такси толкнул беременную женщину с ребенком 2014 года рождения. Мальчик упал и ударился головой о землю, получив сотрясение мозга.

Свидетелем инцидента стал замначальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району Виталий Голота, который задержал таксиста и сразу же вызвал наряд полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Позднее водитель заявил, что пассажирка вела себя надменно, а на просьбу убрать за ребенком ответила грубостью. Водителя отпустили под подписку о невыезде.
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