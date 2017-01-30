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[ 30 января]
Водителей предупредили об опасной "незамерзайке" фантомных подмосковных фирм
30 января 2017 г. | Время публикации 18:41
Рубрики: Автотранспорт, Общество
foto Фоторепортаж
Подмосковное управление Роспотребнадзора предостерегло водителей от покупки сомнительной стеклоомывающей жидкости и перечислило "фантомных" производителей такой продукции. В список вошли ООО "Компания "Авто-Порт" (жидкость Snowqueen), ООО "Информпрогресс" (жидкость Nord Stream-25 марки "Вьюга"), ООО "Руспромсервис" ("Эльбрус"), ООО "Вектор" (Skylux), ООО "Инжтехпоставка" (Gleidexclusive), ООО "Регалит" (Cristalclear и Icestormglasscleaner), а также ООО "Фарм" (жидкость "Спектр лимон").

Все указанные фирмы-производители якобы находятся в разных районах Московской области, однако по указанным на этикетках адресам предприятий нет. Содержание метанола в жидкостях значительно превышает нормативы, поэтому подмосковное управление Роспотребнадзора "считает данную продукцию опасной для здоровья при ее использовании", говорится в сообщении. Метанол является сильным ядом, при попадании в организм он с течением времени окисляется до ядовитого формальдегида, который вызывает слепоту, и угнетает нервную систему.
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