Лжеврач выманил у пенсионерки 340 тысяч рублей под предлогом лечения рака





Спустя некоторое время лжемедик снова позвонил пенсионерке и предложил купить еще одно лекарство за 120 тысяч рублей. Женщина отправилась в ближайшее отделение банка для оформления кредита и в ходе беседы сообщила, что берет кредит для покупки лекарств. Сотрудники кредитного учреждения вызвали полицию. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



В столице задержан 25-летний приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, выманивший у пенсионерки крупную сумму под предлогом лечения от онкологического заболевания. Как сообщается на сайте столичного главка полиции, 60-летняя москвичка рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей поликлиники и рассказала про врача, который ведет ограниченный прием по телефону. Лжеврач рекомендовал пациентке приобрести таблетки, в которых якобы находится некий чип, благодаря которому врачи смогут отследить состояние ее здоровья. После принятия таблетки лжеврач позвонил пенсионерке и сказал, что устройство показало онкологическое заболевание, предложив ей лекарство за 340 тысяч рублей.Спустя некоторое время лжемедик снова позвонил пенсионерке и предложил купить еще одно лекарство за 120 тысяч рублей. Женщина отправилась в ближайшее отделение банка для оформления кредита и в ходе беседы сообщила, что берет кредит для покупки лекарств. Сотрудники кредитного учреждения вызвали полицию. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.