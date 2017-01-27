Журналисты не смогли найти докторскую диссертацию заммэра и во Франции





До этого представители сообщества "Диссернет"



Тем не менее портал не нашел упоминаний о его диссертации в двух крупнейших образовательных базах Франции — в государственном Библиографическом агентстве по высшему образованию (ABES) и на портале Theses.fr. Получить развернутый комментарий у Печатникова журналистам Vademecum не удалось, так как он не отвечал на звонки. Запрос портала, отправленный в московское правительство, остался без ответа. Сам Печатников официально никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук, но многие СМИ называют его доктором. Деловой журнал о здравоохранении Vademecum не нашел докторскую диссертацию вице-мэры Москвы Леонида Печатникова, которую он, по его словам, защищал во Франции.До этого представители сообщества "Диссернет" не смогли найти докторскую диссертацию Печатникова ни в одном из открытых источников, включая Центральную научную медицинскую библиотеку при Первом меде (ЦНМБ) и Российскую государственную библиотеку. Сам Печатников сообщил, что в России является только кандидатом медицинских наук, а докторскую диссертацию защищал во Франции.Тем не менее портал не нашел упоминаний о его диссертации в двух крупнейших образовательных базах Франции — в государственном Библиографическом агентстве по высшему образованию (ABES) и на портале Theses.fr. Получить развернутый комментарий у Печатникова журналистам Vademecum не удалось, так как он не отвечал на звонки. Запрос портала, отправленный в московское правительство, остался без ответа. Сам Печатников официально никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него степени доктора медицинских наук, но многие СМИ называют его доктором.