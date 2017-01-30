Несколько человек пытались со стрельбой захватить парковку у станции "Бибирево"





Сотрудники охраны парковки, на которой произошел инцидент, сообщили, что перестрелка оказалась попыткой рейдерского захвата. В 22:30 на территорию парковки ворвались четыре микроавтобуса с людьми и еще более десяти человек. Преступники начали бить стекла в офисе охраны и закидывать его дымовыми шашками. Полицейские смогли задержать всех участников перестрелки.



Исполняющий обязанности генерального директора компании "Миг-Сервис" Игорь Серый, который является "руководителем рейдерского захвата", рассказал журналистам, что ГСК "Бибирево" был незаконно захвачен еще в 2012 году. За этим последовало расследование и судебные тяжбы, которые продолжались на протяжении пяти лет. Сегодняшний "захват", по словам Серого, являлся попыткой собственника заявить права на свою территорию. В районе станции метро "Бибирево" полиция задержала несколько человек, которые устроили стрельбу из травматического оружия. Как сообщают источники РЕН ТВ , стрелявшие были задержаны на улице Плещеева в районе дома 14А. Задержанные доставлены в ОВД для разбирательства, в ходе перестрелки пострадал один человек.Сотрудники охраны парковки, на которой произошел инцидент, сообщили, что перестрелка оказалась попыткой рейдерского захвата. В 22:30 на территорию парковки ворвались четыре микроавтобуса с людьми и еще более десяти человек. Преступники начали бить стекла в офисе охраны и закидывать его дымовыми шашками. Полицейские смогли задержать всех участников перестрелки.Исполняющий обязанности генерального директора компании "Миг-Сервис" Игорь Серый, который является "руководителем рейдерского захвата", рассказал журналистам, что ГСК "Бибирево" был незаконно захвачен еще в 2012 году. За этим последовало расследование и судебные тяжбы, которые продолжались на протяжении пяти лет. Сегодняшний "захват", по словам Серого, являлся попыткой собственника заявить права на свою территорию.