Медальон XVI века с розой Тюдоров нашли при раскопках в парке "Зарядье"





Старинное изделие украшено геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. В период правления Тюдоров, с 1485 по 1603 год, эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки, а также нашивали на одежду. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. Артефакт будет передан в Музей Москвы.



Напомним, к открытию парка осенью 2017 года в подземном переходе под Москворецкой набережной появится Московские археологи нашли английский медальон XVI века при археологических работах в южной части парка "Зарядье". Медальон выполнен из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров, сообщается на сайте столичной мэрии Старинное изделие украшено геральдическим символом королевской династии Англии - розой Тюдоров. В период правления Тюдоров, с 1485 по 1603 год, эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки, а также нашивали на одежду. По мнению ученых, находка связана с деятельностью Старого Английского двора, который существовал в Зарядье в XVI веке. Артефакт будет передан в Музей Москвы.Напомним, к открытию парка осенью 2017 года в подземном переходе под Москворецкой набережной появится стеклянный музей с сохранившейся частью Китайгородской стены и найденными артефактами. В их число входят клад серебряных монет , а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов