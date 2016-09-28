NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 января]
В составе ТПУ "Юго-Восточная" Кожуховской линии метро появятся сквер и спорткомплекс
30 января 2017 г. | Время публикации 10:15
Последние изменения 12:47
Рубрики: Городская инфраструктура, Метрополитен
foto Фоторепортаж
В следующем году в столице откроется Кожуховская линия метро, по которой поезда будут ходить в двухпутном тоннеле, на базе станций будут созданы транспортно-пересадочные узлы. Как сообщает "Вечерняя Москва", строительство двухпутных тоннелей позволяет сэкономить до 30 процентов средств и значительно ускоряет процесс.

Как рассказал заммэра Марат Хуснуллин, на базе практически всех станций Кожуховской линии создадут транспортно-пересадочные узлы. Одним из самых социально ориентированных среди них станет ТПУ "Юго-Восточная" на базе одноименной станции, где откроются магазины и объекты соцкультбыта. А в оформлении самой станции метро будут использованы восточные мотивы.

Кроме того, план развития ТПУ предусматривает целый ряд решений по благоустройству и озеленению территории. Так, Ферганскую улицу реконструируют, а от пешеходного перехода до паркинга у пересадочного узла создадут дополнительную полосу движения. Еще один новый участок появится на Ферганской за перекрестком с Ташкентской улицей. Ташкентский переулок реконструируют, там установят четыре новых светофора и приведут в порядок семь наземных пешеходных переходов. Также предполагается обновить сквер, куда вернут перенесенный на время строительства метро монумент "Москвичам - защитникам Отечества". А в кинотеатре "Волгоград" после реконструкции появится физкультурно-оздоровительный комплекс.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
28 сентября 2016 г.
Метро до Некрасовки могут запустить уже в следующем году
18 сентября 2015 г.
От Азии до хай-тека: каким будет дизайн станций Кожуховской линии
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed