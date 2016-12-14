NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 января]
Штрафы для зацеперов в Москве хотят увеличить до пяти тысяч рублей
30 января 2017 г. | Время публикации 11:25
Последние изменения 15:39
Рубрики: Общественный транспорт
foto Фоторепортаж
Мосгордума намерена внести в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для зацеперов. Согласно законопроекту, проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда местах будет наказываться административным штрафом в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.Штрафы для зацеперов в городах федерального значения будут выше, чем в субъектах федерации.

Сейчас административный штраф составляет всего сто рублей. "Конечно, эта сумма никого не испугает", - сказал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что главная задача не в наказании нарушителей, а в профилактике зацепинга. В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков предложил не ограничиваться штрафом и ввести для зацеперов административный арест сроком на 15 суток, передает агентство "Москва". По данным Мосгордумы, в прошлом году в суды было направлено 12 исковых заявлений о признании информации, размещенной на сайтах о зацепинге запрещенной к распространению на территории РФ. Четыре иска были удовлетворены в полном объеме.

Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении проект городского закона об увеличении штрафа для родителей зацеперов до 5 тысяч рублей. Между тем зампредседателя Российского профсоюза локомотивных бригад машинист Дмитрий Русинович-Русак считает, что штраф для родителей только ударит по семейному бюджету, но не остановит зацеперов. В 2015 году власти запустили информационную кампанию против зацепинга и пообещали отслеживать экстремалов в социальных сетях, где подростки договариваются о встречах.
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
14 декабря 2016 г.
Мосгордума одобрила пятитысячный штраф для родителей зацеперов
28 ноября 2016 г.
Родителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей за подростков-зацеперов
11 сентября 2015 г.
На МКАД и в метро появятся плакаты против зацепинга
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 30 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed