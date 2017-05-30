СК подтвердил гибель 15 человек в Москве и Подмосковье во время шквала





Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля борются за жизнь мальчика и девочки, которые получили черепно-мозговые трамвы различной степени тяжести, отмечается в сообщении. Следователи осмотрели ряд мест происшествий, продолжают опрашивать очевидцев и уточнять размер ущерба и степень вреда здоровью пострадавших. В Главном следственном управлении по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель людей.



– Не ураган, а шквал: в Гидрометцентре рассказали о редчайшем для мая явлении





Ранее сообщалось о



Власти Москвы и Московской области пообещали одинаковый размер компенсаций семьям погибших и пострадавшим - 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уточнил, что по 500 тысяч рублей получат пострадавшие, лечащиеся в больницах. Получившим лечение в поликлиниках выплатят по 100 тысяч рублей. Детям, потерявшим в результате урагана одного из родителей, будут ежемесячно выплачивать по 13 тысяч рублей независимо от наличия других пособий и пенсий. Город также оплатит похороны погибших.



Ущерб автовладельцам в результате шквалистого ветра предварительно оценивается в



Не ураган, а шквал: в Гидрометцентре рассказали о редчайшем для мая явлении



29 мая шквалистый ветер был сравним со смерчем, но скорость порывов не достигла тех значений, которые позволили бы назвать его ураганом. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что при урагане скорость воздушных потоков превышает 33 метров в секунду, тогда как в понедельник скорость ветра, в основном, составляла 16-18 метров в секунду и лишь местами достигала 28 метров в секунду.



По словам Вильфанда, именно то, что порывы усиливались местами, а не повсеместно, привело к столь сильным разрушениям. "Если бы постоянный такой ветер был бы, то не было бы таких разрушений. Поэтому и деревья ломались с корнем, опрокидывались конструкции с большой парусностью", - пояснил директор Гидрометцентра. Последствия шквала также можно сравнить со смерчем – "они такие же тяжелые, так как возникают мгновенно в течение нескольких минут".



Специалист добавил, что разрушительный шквал в конце мая в Москве - редчайшее, но не уникальное явление. "Как правило, они случаются в конце июня - в июле, когда воздух и поверхность земли хорошо прогреты, и в атмосфере накапливается много энергии", - рассказал собеседник агентства. Возникновение грозы и шквалистого ветра Вильфанд объяснил тем, что встретились две воздушные массы с разной температурой: в первой половине дня было до 25 градусов, а затем с северо-запада начал приближаться холодный фронт.



Вильфанд подчеркнул, что прошедший шквал нельзя назвать самым сильным: "Вполне возможно, что ситуации были такие или еще серьезнее. Шквалы проходили через малонаселенные районы или там, где нет метеостанций. Если в наших архивах не было, это не значит, что не было вообще". Метеоролог также вступился за службы МЧС, которые москвичи обвинили в



"Сейчас легко искать виноватых. Мне понравилось, какую интерпретацию поставило к прогнозу главное управление МЧС. Там четко было прописано, что не рекомендуется парковаться под деревьями, что возможен обрыв проводов и так далее", - сказал Вильфанд. По его словам, в предупреждении были необходимые рекомендации и "это было широко [распространено] в интернете".



По мнению Вильфанда, о системе оповещения в таких случаях должны думать органы власти, а не давать советы метеорологи. "Вот до войны были репродукторы через каждые сто метров, это было здорово. А так, если человек идет по улице, у него нет телефона, откуда он будет знать, что надвигается ураган?", - отметил Вильфанд. Таким же вопросом задался и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Он Столичные и подмосковные следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели людей во время шквала 29 мая . По уточненным данным, которые приводит на своем сайте Следственный комитет, от стихии погибли 15 человек, из них 10 – в Москве и 5 – в Московской области, пострадали около 200 человек. Среди погибших есть дети.Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля борются за жизнь мальчика и девочки, которые получили черепно-мозговые трамвы различной степени тяжести, отмечается в сообщении. Следователи осмотрели ряд мест происшествий, продолжают опрашивать очевидцев и уточнять размер ущерба и степень вреда здоровью пострадавших. В Главном следственном управлении по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель людей.Ранее сообщалось о 16 жертвах стихии в московском регионе – 11-ти в Москве и пяти в Подмосковье. В области, по последним данным, погиб один ребенок и четверо взрослых, среди них гражданин Украины. Об этом "Интерфаксу" сообщили в администрации Красногорска. "Погибший - гражданин Украины, он был занят в работах по ремонту церкви", - уточнили в пресс-службе. 57-летний мужчина получил смертельную травму сорванным листом металлического забора.Власти Москвы и Московской области пообещали одинаковый размер компенсаций семьям погибших и пострадавшим - 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уточнил, что по 500 тысяч рублей получат пострадавшие, лечащиеся в больницах. Получившим лечение в поликлиниках выплатят по 100 тысяч рублей. Детям, потерявшим в результате урагана одного из родителей, будут ежемесячно выплачивать по 13 тысяч рублей независимо от наличия других пособий и пенсий. Город также оплатит похороны погибших.Ущерб автовладельцам в результате шквалистого ветра предварительно оценивается в 200 миллионов рублей , сообщил исполнительный директор Российское союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, отметив, что сумма "не очень большая". По его словам, "тотальных повреждений" автомобилей не было, страховщики получили около 2 тысяч заявок на выплату компенсаций. Треть заявок попадают под действия полисов КАСКО.29 мая шквалистый ветер был сравним со смерчем, но скорость порывов не достигла тех значений, которые позволили бы назвать его ураганом. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что при урагане скорость воздушных потоков превышает 33 метров в секунду, тогда как в понедельник скорость ветра, в основном, составляла 16-18 метров в секунду и лишь местами достигала 28 метров в секунду.По словам Вильфанда, именно то, что порывы усиливались местами, а не повсеместно, привело к столь сильным разрушениям. "Если бы постоянный такой ветер был бы, то не было бы таких разрушений. Поэтому и деревья ломались с корнем, опрокидывались конструкции с большой парусностью", - пояснил директор Гидрометцентра. Последствия шквала также можно сравнить со смерчем – "они такие же тяжелые, так как возникают мгновенно в течение нескольких минут".Специалист добавил, что разрушительный шквал в конце мая в Москве - редчайшее, но не уникальное явление. "Как правило, они случаются в конце июня - в июле, когда воздух и поверхность земли хорошо прогреты, и в атмосфере накапливается много энергии", - рассказал собеседник агентства. Возникновение грозы и шквалистого ветра Вильфанд объяснил тем, что встретились две воздушные массы с разной температурой: в первой половине дня было до 25 градусов, а затем с северо-запада начал приближаться холодный фронт.Вильфанд подчеркнул, что прошедший шквал нельзя назвать самым сильным: "Вполне возможно, что ситуации были такие или еще серьезнее. Шквалы проходили через малонаселенные районы или там, где нет метеостанций. Если в наших архивах не было, это не значит, что не было вообще". Метеоролог также вступился за службы МЧС, которые москвичи обвинили в плохом оповещении об урагане "Сейчас легко искать виноватых. Мне понравилось, какую интерпретацию поставило к прогнозу главное управление МЧС. Там четко было прописано, что не рекомендуется парковаться под деревьями, что возможен обрыв проводов и так далее", - сказал Вильфанд. По его словам, в предупреждении были необходимые рекомендации и "это было широко [распространено] в интернете".По мнению Вильфанда, о системе оповещения в таких случаях должны думать органы власти, а не давать советы метеорологи. "Вот до войны были репродукторы через каждые сто метров, это было здорово. А так, если человек идет по улице, у него нет телефона, откуда он будет знать, что надвигается ураган?", - отметил Вильфанд. Таким же вопросом задался и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Он напомнил , что еще несколько лет назад МЧС отчитывалось об установке 1745 уличных громкоговорителей для оповещения о чрезвычайных ситуациях, но все они молчали 29 мая.