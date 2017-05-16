"Газа больше не будет": построенные в рамках реновации квартиры оснастят электрическими плитами





Бочкарев также отметил, что строительство будет вестись "под ключ", то есть по одинаковым стандартам для каждого дома. Это касается и внутренней отделки, и мест общего пользования. "Общий класс будет "комфорт". Что это такое, мы в ближайшее время техническим языком и таким, более бытовым, опишем. Уже подготовлены буклеты с образцами, как будут выглядеть квартиры", - рассказал собеседник радиостанции.



ТАСС со ссылкой на заявление департамента строительства Москвы ранее сообщал, что в ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением столичного правительства. Альбом с основными характеристиками отделки квартир в виде буклета будет опубликован в июне в интернете в открытом доступе. Кроме того, альбомы с информацией об отделке квартир будут и в печатном виде, их передадут всем москвичам, которых касается программа реновации.



По словам Бочкарева, во всех районах города также будут созданы так называемые "шоу-румы", "куда люди смогут прийти и посмотреть, что для них строится, в какое жилье они будут переезжать". "Мы будем такие демонстрационные центры ставить - по всему городу, в каждом районе, в каждом квартале, где мы ведем строительство", - добавил чиновник. В московской мэрии решили отказаться от использования газовых плит в многоэтажных домах, которые появятся в рамках программы реновации, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев. Вместо этого, как заявил чиновник, новые квартиры будут оснащаться электрическими плитами: "Я думаю, что газа больше не будет. У нас сейчас стандарт отделки немного отличается".Бочкарев также отметил, что строительство будет вестись "под ключ", то есть по одинаковым стандартам для каждого дома. Это касается и внутренней отделки, и мест общего пользования. "Общий класс будет "комфорт". Что это такое, мы в ближайшее время техническим языком и таким, более бытовым, опишем. Уже подготовлены буклеты с образцами, как будут выглядеть квартиры", - рассказал собеседник радиостанции.ТАСС со ссылкой на заявление департамента строительства Москвы ранее сообщал, что в ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением столичного правительства. Альбом с основными характеристиками отделки квартир в виде буклета будет опубликован в июне в интернете в открытом доступе. Кроме того, альбомы с информацией об отделке квартир будут и в печатном виде, их передадут всем москвичам, которых касается программа реновации.По словам Бочкарева, во всех районах города также будут созданы так называемые "шоу-румы", "куда люди смогут прийти и посмотреть, что для них строится, в какое жилье они будут переезжать". "Мы будем такие демонстрационные центры ставить - по всему городу, в каждом районе, в каждом квартале, где мы ведем строительство", - добавил чиновник.