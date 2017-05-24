Фонд содействия реновации займется продажей "лишних" квартир в построенных для переселенцев домах

Фонд содействия реновации московского жилья, который планируют создать столичные власти, может получить возможность продавать свободные квартиры в домах, построенных в рамках программы, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя городского департамента строительства Андрея Бочкарева. Свою деятельность фонд начнет уже в этом году, однако конкретных сроков власти пока не называют.
По словам Бочкарева, фонд будет заказывать проектную документацию, выполнять строительные работы, заниматься оформлением земельных участков. Чиновник также заявил, что ежегодно фонд будет осваивать не менее 100 миллиардов рублей, но это не "великое счастье" для московского стройкомплекса, а дополнительная нагрузка и огромная ответственность, передает РБК.
Отметим, что Совет при президенте России по кодификации ранее подверг критике создание подобного фонда, поскольку это может привести к образованию монополии в строительном бизнесе столицы. Наибольшие опасения экспертов вызвал тот факт, что фонд получит некоторые послабления при привлечении средств дольщиков: власти решили освободить новую структуру от выплат в компенсационный фонд, которые являются обязательным условием закона, регулирующего долевое строительство.
Замсекретаря Общественной палаты России Александр Музыкантский ранее также подчеркивал, что фонд наделяется чрезвычайными законодательными и градостроительными полномочиями, является монополистом и "убивает напрочь всю конкурентную среду". Власти в ответ объясняют необходимость создания фонда реновации тем, что он позволит ужесточить контроль над качеством подрядчиков на конкурсах.
Между тем в сообществе "Москвичи против сноса" обсуждают появление в городе фонда с практически таким же названием, но который не подчиняется напрямую мэрии, а является проектом строительного бизнеса и общественников. Согласно данным базы СПАРК, полное его название звучит так: "Фонд содействия реализации программ и проектов реновации и реконструкции многоквартирных домов города Москвы". Президентом этого фонда является предприниматель Олег Ткачев, который также является совладельцем строительной компании "Тат-капитал", зарегистрированной в мае 2017 года. Как отметила администратор сообщества Кэри Гуггенбергер, этот фонд был создан на основании протокола от 20 февраля, то есть за день до встречи мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина, которая, как считается, положила начало программе реновации.