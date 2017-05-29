Депутат Госдумы назвала законопроект о реновации самым сырым и непродуманным документом в своей практике





Депутат отметила, что в законопроекте есть серьезные пробелы, которые ее крайне беспокоят. Так, сейчас совершенно не понятно, каким образом будет регистрироваться договор мены, если право собственности Москвы на объект не зарегистрировано. "Аргумент единственный - затягивать процесс. Это приведет к тому, что полгода будут регистрировать право собственности", -



Есть вопросы и к тому, каким образом будет оцениваться рыночная стоимость сносимого жилья. Дело в том, что при расчете компенсации учитывается еще и земельный участок под домов, но если земля не поставлена на кадастровый учет, то формально ее могут не учитывать. "Говорят, ну, все равно же учитывают место нахождения. Но место нахождения - это немножко другая история. Это связано с выходом во двор, на проезжую часть, там масса моментов, включая близость поликлиники, яслей и других социальных объектов. В понятие "равноценное жилое помещение" входит не только стоимость самого помещения, но и доля в праве на общее имущество, на этот кусочек земли. Он как бы абстрактный, но тем не менее - он что-то стоит", - объяснила эксперт.



В заключение своей речи Хованская раскритиковала голосование по реновации на сайте "Активный гражданин", которое "не может считаться легитимным". По ее словам, единственный способ, который помог бы выявить мнение граждан, - это проведение общего собрания. Без этого многие дома, которые еще можно было бы реконструировать, попадут под снос, а более ветхие могут оказаться вне программы. "Надо понимать, что реновация должна проводиться не для инвесторов, а для граждан", - подчеркнула она.



Эксперты неоднократно отмечали, что списки домов, вынесенных на голосование, появились "неизвестно откуда", и являются "сугубо решением Москвы", а сам по себе опрос по реновации не имеет правового статуса. Политолог Екатерина Шульман в ходе недавних слушаний в Общественной палате РФ также обратила внимание на то, что все "молчуны" автоматически считаются проголосовавшими за программу. Она назвала данный принцип Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская назвала законопроект о реновации, который в апреле почти единогласно был принят нижней палатой парламента в первом чтении, самым сырым и непродуманным в своей практике. По ее словам, сейчас необходимо сосредоточить все внимание на поправках, чтобы исключить нормы, противоречащие Конституции России и федеральным законам.Депутат отметила, что в законопроекте есть серьезные пробелы, которые ее крайне беспокоят. Так, сейчас совершенно не понятно, каким образом будет регистрироваться договор мены, если право собственности Москвы на объект не зарегистрировано. "Аргумент единственный - затягивать процесс. Это приведет к тому, что полгода будут регистрировать право собственности", - цитирует Хованскую сайт партии "Справедливая Россия".Есть вопросы и к тому, каким образом будет оцениваться рыночная стоимость сносимого жилья. Дело в том, что при расчете компенсации учитывается еще и земельный участок под домов, но если земля не поставлена на кадастровый учет, то формально ее могут не учитывать. "Говорят, ну, все равно же учитывают место нахождения. Но место нахождения - это немножко другая история. Это связано с выходом во двор, на проезжую часть, там масса моментов, включая близость поликлиники, яслей и других социальных объектов. В понятие "равноценное жилое помещение" входит не только стоимость самого помещения, но и доля в праве на общее имущество, на этот кусочек земли. Он как бы абстрактный, но тем не менее - он что-то стоит", - объяснила эксперт.В заключение своей речи Хованская раскритиковала голосование по реновации на сайте "Активный гражданин", которое "не может считаться легитимным". По ее словам, единственный способ, который помог бы выявить мнение граждан, - это проведение общего собрания. Без этого многие дома, которые еще можно было бы реконструировать, попадут под снос, а более ветхие могут оказаться вне программы. "Надо понимать, что реновация должна проводиться не для инвесторов, а для граждан", - подчеркнула она.Эксперты неоднократно отмечали, что списки домов, вынесенных на голосование, появились "неизвестно откуда", и являются "сугубо решением Москвы", а сам по себе опрос по реновации не имеет правового статуса. Политолог Екатерина Шульман в ходе недавних слушаний в Общественной палате РФ также обратила внимание на то, что все "молчуны" автоматически считаются проголосовавшими за программу. Она назвала данный принцип "правовым нонсенсом"