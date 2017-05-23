Жителей хрущевок пригласят в Думу на обсуждение закона о реновации





В парламентских слушаниях 6 июня примут участие 450 человек, из которых триста - это жители домов, которые подлежат сносу по программе реновации, еще 150 - московские депутаты всех уровней и представители столичных властей. Об этом рассказал председатель Госдумы на брифинге для журналистов. Кроме того, на слушания в нижнюю палату пригласят мэра Москвы Сергея Собянина, министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и вице-премьера Дмитрия Козака.



Приглашением москвичей будет заниматься профильный комитет по транспорту и строительству, а также комитеты-соисполнители, четыре парламентских фракции и московские депутаты. "Постараемся, чтобы от каждого района был хотя бы один житель", - уточнил председатель профильного комитета Евгений Москвичев.



Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская рассказала, что приглашать будут именно жителей сносимых домов: как противников, так и сторонников реновации. Сама депутат планирует пригласить тех, кто придет к ней на ближайший депутатский прием. ЛДПР пригласит на слушания людей, которые имеют отношение к домам, попадающим под программу реновации, и занимают активную гражданскую позицию. В частности, будут приглашены координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов и журналист Екатерина Винокурова, участвовавшая в организации митинга в Москве против реновации 14 мая.



КПРФ позовет на слушания жителей, которые активно выступали по теме реновации на встречах с депутатами-коммунистами в Москве и находятся "на связи с партией". Депутат Мосгордумы от КПРФ, один из организаторов митинга против реновации 14 мая Елена Шувалова рассказала, что многие активисты, выступавшие против программы сноса, не могут попасть на слушания, а участие жителей в них важно, но только если москвичам дадут слово, что не гарантировано.



Вячеслав Володин напомнил, что окончательный срок предоставления поправок ко второму чтению закона о реновации - 3 июня, принять его парламентарии намерены



Ранее поступившие поправки от всех четырех думских фракций и правительства предполагают исключение пункта, позволяющего властям определять содержание договора с жителями сносимых домов о переселении. Согласно поправкам, если через 90 дней после предложения о новой жилплощади договор не будет подписан, собственника могут переселить по суду. В первой версии законопроекта этот срок составлял 60 дней. Депутаты убрали из документа положение о том, что граждане не смогут обжаловать судебное решение о выселении, и добавили норму о том, что право собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке не может быть прекращено раньше, чем предоставлена новая жилплощадь.



Для обсуждения поправок в закон о реновации ко второму чтению в Госдуму пригласят жителей подлежащих сносу пятиэтажек. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, которого цитирует РБК В парламентских слушаниях 6 июня примут участие 450 человек, из которых триста - это жители домов, которые подлежат сносу по программе реновации, еще 150 - московские депутаты всех уровней и представители столичных властей. Об этом рассказал председатель Госдумы на брифинге для журналистов. Кроме того, на слушания в нижнюю палату пригласят мэра Москвы Сергея Собянина, министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и вице-премьера Дмитрия Козака.Приглашением москвичей будет заниматься профильный комитет по транспорту и строительству, а также комитеты-соисполнители, четыре парламентских фракции и московские депутаты. "Постараемся, чтобы от каждого района был хотя бы один житель", - уточнил председатель профильного комитета Евгений Москвичев.Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская рассказала, что приглашать будут именно жителей сносимых домов: как противников, так и сторонников реновации. Сама депутат планирует пригласить тех, кто придет к ней на ближайший депутатский прием. ЛДПР пригласит на слушания людей, которые имеют отношение к домам, попадающим под программу реновации, и занимают активную гражданскую позицию. В частности, будут приглашены координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов и журналист Екатерина Винокурова, участвовавшая в организации митинга в Москве против реновации 14 мая.КПРФ позовет на слушания жителей, которые активно выступали по теме реновации на встречах с депутатами-коммунистами в Москве и находятся "на связи с партией". Депутат Мосгордумы от КПРФ, один из организаторов митинга против реновации 14 мая Елена Шувалова рассказала, что многие активисты, выступавшие против программы сноса, не могут попасть на слушания, а участие жителей в них важно, но только если москвичам дадут слово, что не гарантировано.Вячеслав Володин напомнил, что окончательный срок предоставления поправок ко второму чтению закона о реновации - 3 июня, принять его парламентарии намерены 9 июня . "Если в ходе парламентских слушаний поступят еще предложения, мы оставляем за собой право подготовить поправки и внести их в зале", - подчеркнул он. По его словам, большинство вопросов, которые возникали у москвичей после принятия инициативы в первом чтении, уже решены при помощи поправок. Эксперты также не исключают появления дополнительных поправок по итогам парламентских слушаний.Ранее поступившие поправки от всех четырех думских фракций и правительства предполагают исключение пункта, позволяющего властям определять содержание договора с жителями сносимых домов о переселении. Согласно поправкам, если через 90 дней после предложения о новой жилплощади договор не будет подписан, собственника могут переселить по суду. В первой версии законопроекта этот срок составлял 60 дней. Депутаты убрали из документа положение о том, что граждане не смогут обжаловать судебное решение о выселении, и добавили норму о том, что право собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке не может быть прекращено раньше, чем предоставлена новая жилплощадь.