Суд отказался возвращать москвичу автомобильный штраф за отмененное нарушение: такая процедура "не предусмотрена"





Как рассказал адвокат Александр Липатников, 18 августа 2015 года около трех часов ночи его подзащитного остановили для проверки, после чего в отсутствие водителя и без понятных был составлен протокол о вождении в нетрезвом виде. Суд лишил автовладельца прав на полтора года и обязал выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Мужчина решил оспорить решение, но штраф оплатил сразу, чтобы не подвергнуться новому судебному разбирательству и не получить штраф в двойном размере.



Спустя год суд прекратил преследование водителя за истечением срока давности и учел жалобу адвоката по поводу составления протокола. Еще один год ушел на возвращение штрафа. В Замоскворецком суде заявили, что "КоАП не предусматривает процедуру возврата уплаченных штрафов", и отправили водителя в управление федерального казначейства по Москве, не разъяснив порядка процедуры.



Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин советует не торопиться с оплатой штрафа, если постановление не вступило в силу. Автомобилистам, которые хотят вернуть деньги, нужно, по его словам, обращаться с решением суда в финансовый отдел регионального ГИБДД, получить документальное подтверждение об ошибочной уплате штрафа, а уже затем обращаться в казначейство.



Столичные водители сталкиваются с невозможностью вернуть оплаченные штрафы даже после отмены нарушения, пишет "Газета.Ru" . В суде заявили, что "процедура возврата денег из бюджета не предусмотрена". Эксперты предупреждают, что в такой ситуации может оказаться любой автомобилист, а вот вернуть деньги будет непросто.Как рассказал адвокат Александр Липатников, 18 августа 2015 года около трех часов ночи его подзащитного остановили для проверки, после чего в отсутствие водителя и без понятных был составлен протокол о вождении в нетрезвом виде. Суд лишил автовладельца прав на полтора года и обязал выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Мужчина решил оспорить решение, но штраф оплатил сразу, чтобы не подвергнуться новому судебному разбирательству и не получить штраф в двойном размере.Спустя год суд прекратил преследование водителя за истечением срока давности и учел жалобу адвоката по поводу составления протокола. Еще один год ушел на возвращение штрафа. В Замоскворецком суде заявили, что "КоАП не предусматривает процедуру возврата уплаченных штрафов", и отправили водителя в управление федерального казначейства по Москве, не разъяснив порядка процедуры.Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин советует не торопиться с оплатой штрафа, если постановление не вступило в силу. Автомобилистам, которые хотят вернуть деньги, нужно, по его словам, обращаться с решением суда в финансовый отдел регионального ГИБДД, получить документальное подтверждение об ошибочной уплате штрафа, а уже затем обращаться в казначейство.