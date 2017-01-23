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[ 2 июня]
Еще две станции глубокого заложения появятся в столичном метро
30 мая 2017 г. | Время публикации 11:18
Последние изменения 14:15
Рубрики: Метрополитен
foto Фоторепортаж
Ведется перепроектирование станций метро "Шереметьевская" и "Ржевская" Третьего пересадочного контура московского метро, в результате чего они станут станциями глубокого заложения. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, глубина станций составит около 70 метров и 60 метров соответственно. Само же перепроектирование связано с гидрогеологическими техническими особенностями этого участка. Ранее предполагалось, что последней в Москве станцией метро глубокого заложения станет станция "Нижняя Масловка".

Бочкарев напомнил, что строительство северо-восточного участка Второго кольца метро со станциями "Шереметьевская", "Ржевская" и "Стромынка" планируется завершить в 2019 году, а замкнуть ТПК с 32 станциями планируется в 2020-2021 годах.

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