Еще две станции глубокого заложения появятся в столичном метро





По его словам, глубина станций составит около 70 метров и 60 метров соответственно. Само же перепроектирование связано с гидрогеологическими техническими особенностями этого участка. Ранее предполагалось, что последней в Москве станцией метро глубокого заложения станет



Бочкарев напомнил, что строительство северо-восточного участка Второго кольца метро со станциями "Шереметьевская", "Ржевская" и "Стромынка" планируется завершить в 2019 году, а замкнуть ТПК с 32 станциями планируется



Ведется перепроектирование станций метро "Шереметьевская" и "Ржевская" Третьего пересадочного контура московского метро, в результате чего они станут станциями глубокого заложения. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.По его словам, глубина станций составит около 70 метров и 60 метров соответственно. Само же перепроектирование связано с гидрогеологическими техническими особенностями этого участка. Ранее предполагалось, что последней в Москве станцией метро глубокого заложения станет станция "Нижняя Масловка" Бочкарев напомнил, что строительство северо-восточного участка Второго кольца метро со станциями "Шереметьевская", "Ржевская" и "Стромынка" планируется завершить в 2019 году, а замкнуть ТПК с 32 станциями планируется в 2020-2021 годах