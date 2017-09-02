Автомобилистов возмутили невидимые бордюры перед новыми трамвайными остановками в Москве

Сообщество "Синие ведерки" в Facebook опубликовало фото опасного бордюра на Покровском бульваре, 3. "Ночь. Серое на черном. Знаков на самом бордюре нет, а под углом с точки зрения водителя этот бордюр не виден вообще! А что будет зимой?" - возмущается автор поста. На отбойнике, отмечают очевидцы, видны многочисленные следы колес и бамперов.
Видео с последствиями наезда машины на ограждающий трамвайные пути бордюр 27 августа выложило сообщество "Автомобилисты Москвы".
По данным корреспондента "Коммерсанта", после аварии перед остановкой спешно установили пластиковые блоки и прикрутили к временным опорам дорожные знаки "Кирпич" и "Объезд препятствия". До ремонта по программе "Моя улица" трамвайные пути на Бульварном кольце не были отделены от проезжей части, поэтому автомобили выезжали на рельсы и блокировали движение.