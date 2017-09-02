NEWSmsk.com: Московские новости
[ 2 сентября]
Автомобилистов возмутили невидимые бордюры перед новыми трамвайными остановками в Москве
31 августа 2017 г. | Время публикации 08:30
Последние изменения 13:16
Рубрики: Автотранспорт
foto Фоторепортаж
Недоделки благоустройства новых трамвайных остановок в центре Москвы вызвали недовольство водителей. Перед остановками-островками поставлены бетонные отбойники без опознавательных знаков, в темноте превращающиеся в "невидимки". В соцсетях уже сообщают об одной серьезной аварии: автомобиль разбился и загорелся, налетев на такой отбойник.

Сообщество "Синие ведерки" в Facebook опубликовало фото опасного бордюра на Покровском бульваре, 3. "Ночь. Серое на черном. Знаков на самом бордюре нет, а под углом с точки зрения водителя этот бордюр не виден вообще! А что будет зимой?" - возмущается автор поста. На отбойнике, отмечают очевидцы, видны многочисленные следы колес и бамперов.




Видео с последствиями наезда машины на ограждающий трамвайные пути бордюр 27 августа выложило сообщество "Автомобилисты Москвы".




По данным корреспондента "Коммерсанта", после аварии перед остановкой спешно установили пластиковые блоки и прикрутили к временным опорам дорожные знаки "Кирпич" и "Объезд препятствия". До ремонта по программе "Моя улица" трамвайные пути на Бульварном кольце не были отделены от проезжей части, поэтому автомобили выезжали на рельсы и блокировали движение.

Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 2 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed