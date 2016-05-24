Улицу на юго-западе Москвы рядом с киноклубом "Эльдар" назовут в честь режиссера Рязанова

Улица на юго-западе Москвы получит название в честь режиссера Эльдара Рязанова, скончавшегося в 2015 году. Об этом сообщает mos.ru. Его именем назовут Проектируемый проезд N6021 в Обручевском районе между улицей Обручева и улицей Новаторов. Неподалеку находится киноклуб "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Рязанов.
Решение назвать улицу в честь режиссера поддержали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Окончательное решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию. Ранее звучали предложения присвоить имя Рязанова одному из переулков возле киностудии "Мосфильм" и переименовать в честь режиссера станцию метро "Войковская".
Последняя идея возникла на фоне вновь возникших споров вокруг "Войковской" Незадолго до смерти Рязанова в Москве прошло голосование о переименовании станции, названной в честь одиозного революционера. Опрос сопровождался скандалами и обвинениями в накрутке голосов с помощью ботов. По итогам электронного референдума набралось более половины голосов против переименования.
Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Многие его фильмы вошли в золотой фонд советского кино: "Жестокий романс", "Берегись автомобиля", "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса", "Гараж", "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Гусарская баллада".