Улицу на юго-западе Москвы рядом с киноклубом "Эльдар" назовут в честь режиссера Рязанова





Решение назвать улицу в честь режиссера поддержали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Окончательное решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию. Ранее звучали предложения присвоить имя Рязанова одному из переулков



Последняя идея возникла на фоне вновь возникших споров вокруг "Войковской" Незадолго до смерти Рязанова в Москве прошло голосование о переименовании станции, названной в честь одиозного революционера. Опрос сопровождался скандалами и обвинениями в накрутке голосов с помощью ботов. По итогам электронного референдума набралось более половины голосов против переименования.



Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Многие его фильмы вошли в золотой фонд советского кино: "Жестокий романс", "Берегись автомобиля", "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса", "Гараж", "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Гусарская баллада". Улица на юго-западе Москвы получит название в честь режиссера Эльдара Рязанова, скончавшегося в 2015 году. Об этом сообщает mos.ru . Его именем назовут Проектируемый проезд N6021 в Обручевском районе между улицей Обручева и улицей Новаторов. Неподалеку находится киноклуб "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Рязанов.Решение назвать улицу в честь режиссера поддержали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Окончательное решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию. Ранее звучали предложения присвоить имя Рязанова одному из переулков возле киностудии "Мосфильм" и переименовать в честь режиссера станцию метро "Войковская" Последняя идея возникла на фоне вновь возникших споров вокруг "Войковской" Незадолго до смерти Рязанова в Москве прошло голосование о переименовании станции, названной в честь одиозного революционера. Опрос сопровождался скандалами и обвинениями в накрутке голосов с помощью ботов. По итогам электронного референдума набралось более половины голосов против переименования.Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Многие его фильмы вошли в золотой фонд советского кино: "Жестокий романс", "Берегись автомобиля", "Карнавальная ночь", "Девушка без адреса", "Гараж", "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Гусарская баллада".