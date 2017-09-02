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Школьники изучат еврейские традиции и культуру через комиксы и эмодзи
31 августа 2017 г. | Время публикации 16:02
Последние изменения 16:27
Рубрики: Культура, Дети
foto Фоторепортаж
Еврейская воскресная школа для детей 12-14 лет откроется в сентябре в Московском музее современного искусства, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса. Школьники изучат еврейские традиции и культуру через современные медийные и рекламные методики. 3 сентября в школе пройдет день открытых дверей с мастер-классами по созданию эмодзи на еврейскую тему.

Учебный год в воскресной школе продлится с 10 сентября по 25 мая. Занятия будут проходить в формате "рекламного агентства" и состоять из трех частей: изучения еврейского аспекта темы, исследования современных технологий и практических заданий. Среди приглашенных преподавателей - эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан, один из создателей радиостанции Business FM Егор Альтман, журналистка и радиоведущая Наргиз Асадова, мультипликатор Катя Солонская, художник-комиксист Валентин Поткин.

Учебный год состоит из четырех модулей: медиа и дизайна, искусства, финансового и IT-модулей. Школьники рассмотрят еврейские ценности через призму журналистики, блогов и дизайна, узнают, как еврейская культура повлияла на историю искусства. При изучении основ экономики подростки выяснят, справедлив ли стереотип о богатстве евреев, а также познакомятся с современными технологиями.

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