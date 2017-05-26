Столичный мэр усомнился, что на митинги против реновации ходят именно жильцы хрущевок





Мэр заявил, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью, поскольку программы властей вызывают у москвичей сильное сопротивление. "Во-первых, все крупные проекты задевают интересы огромного количества людей. Во-вторых, москвичи - народ активный и во многом политизированный, в столице находятся огромное количество СМИ и ядро интернет-активистов. Тут ничего не может произойти без активного бурного обсуждения. Нормальная московская традиция!" - заявил мэр.



Отвечая на вопрос о том, что власти якобы "вбросили идею" без ее предварительного обсуждения, мэр заявил, что без "вброса" вообще невозможно начинать какую-либо работу. "Под столом это делать? Тайно? Это невозможно. Нам надо было ответить на запрос жителей: собираемся мы делать такую программу или нет. Да, мы говорили, что сначала нужно дождаться окончания первого этапа сноса хрущевок. Это время подошло. С другой стороны, мы начали большую программу капитального ремонта. Люди стали отдавать свои деньги на ремонт жилья. Но отремонтировать эти дома мы физически не можем! Поэтому важно ответить на вопрос, что дальше. Мы сказали: "Да, мы готовы разработать новую программу". Это ответственное решение, требующее серьезной проработки и совета с гражданами. И все это мы делаем", - подчеркнул мэр.



По его словам, согласно данным голосований в многофункциональных центрах и на портале "Активный гражданин", программу реновации поддерживают 90% горожан. Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что голосование по вопросам реновации



Мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в том, что на протестные акции против программы сноса пятиэтажек выходят именно те, кто в них живет. Об этом он сказал в интервью ТАСС. Напомним, 14 мая в столице прошла акция против программы реновации, в ходе которой специалисты НИУ ВШЭ провели социологический опрос. По результатам опроса выяснилось, что почти половина горожан, пришедших на акцию, впервые в жизни были на митинге.Мэр заявил, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью, поскольку программы властей вызывают у москвичей сильное сопротивление. "Во-первых, все крупные проекты задевают интересы огромного количества людей. Во-вторых, москвичи - народ активный и во многом политизированный, в столице находятся огромное количество СМИ и ядро интернет-активистов. Тут ничего не может произойти без активного бурного обсуждения. Нормальная московская традиция!" - заявил мэр.Отвечая на вопрос о том, что власти якобы "вбросили идею" без ее предварительного обсуждения, мэр заявил, что без "вброса" вообще невозможно начинать какую-либо работу. "Под столом это делать? Тайно? Это невозможно. Нам надо было ответить на запрос жителей: собираемся мы делать такую программу или нет. Да, мы говорили, что сначала нужно дождаться окончания первого этапа сноса хрущевок. Это время подошло. С другой стороны, мы начали большую программу капитального ремонта. Люди стали отдавать свои деньги на ремонт жилья. Но отремонтировать эти дома мы физически не можем! Поэтому важно ответить на вопрос, что дальше. Мы сказали: "Да, мы готовы разработать новую программу". Это ответственное решение, требующее серьезной проработки и совета с гражданами. И все это мы делаем", - подчеркнул мэр.По его словам, согласно данным голосований в многофункциональных центрах и на портале "Активный гражданин", программу реновации поддерживают 90% горожан. Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что голосование по вопросам реновации началось преждевременно . По ее словам, нельзя предлагать людям делать выбор, который определит судьбу их дома и их будущего, пока все существенные вопросы программы не будут урегулированы федеральным законом.